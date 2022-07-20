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Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества

Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества - РИА Новости, 20.07.2022

Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:16

2022-07-20T00:16

2022-07-20T00:16

иран

россия

в мире

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие инфраструктуры."Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Иран.

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иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

иран, россия, в мире