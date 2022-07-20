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Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества
Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:16
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иран
россия
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие инфраструктуры."Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Иран.
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иран, россия, в мире
00:16 20.07.2022
 
Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества

Путин назвал инфраструктуру одним из перспективных направлений сотрудничества с Ираном

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие инфраструктуры.
"Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Иран.
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