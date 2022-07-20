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Более 150 соловьев обитает на природных территориях Москвы

Более 150 соловьев обитает на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.07.2022

Более 150 соловьев обитает на природных территориях Москвы

Более 150 соловьев обитает на природных территориях столицы, 207 - во дворах и городских парках, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:54

2022-07-20T15:54

2022-07-20T15:56

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 150 соловьев обитает на природных территориях столицы, 207 - во дворах и городских парках, сообщили в Telegram-канале Мосприроды."Мосприрода провела с 12 мая по 30 июня экологическую акцию "Учет соловьев". Это важная природоохранная акция, ведь эти птицы – прекрасные индикаторы состояния окружающей среды и зеленых насаждений нашего города. По итогам учета была обновлена интерактивная карта мест обитания пернатых. Всего в Москве насчитано 360 пернатых солистов, из них 153 – на природных территориях, 207 – во дворах и городских парках. В 2021 году было насчитано 176 точек с поющими птицами", - говорится в сообщении.Отмечается, что участие в учете приняли как профессиональные орнитологи, так и любители, которые прислали свои наблюдения.Уточняется, что больше всего птиц услышали в природном комплексе Зеленограда – 50 поющих соловьев. Много пернатых вокалистов отмечено в природно-историческом парке "Битцевский лес" – 27 соловьев. Следующими по количеству соловьев стали природный заказник "Долина реки Сетунь" и природный комплекс № 178 – 18 певцов и природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" – 17 голосов."На городской территории сложилась следующая картина: ЗАО – 33 соловья, СЗАО – 7 соловьев, САО – 8, ЗелАО – 57, СВАО – 9, ВАО – 13, ЮВАО – 23, ЮАО – 14, ЮЗАО – 34, ЦАО – 5, ТиНАО – 4", - добавили в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/chernyy-korshun-1799782689.html

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Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, зеленоград, ювао (москва), мосприрода