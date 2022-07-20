https://ria.ru/20220720/soledar-1803677339.html

ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре

ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре - РИА Новости, 20.07.2022

ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре

Авиация РФ уничтожила склад вооружений войск Украины в Соледаре Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

соледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила склад вооружений войск Украины в Соледаре Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар Донецкой Народной Республики, уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

донецкая народная республика

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, соледар, донецкая народная республика