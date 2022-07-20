https://ria.ru/20220720/soledar-1803677339.html
ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре
ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре - РИА Новости, 20.07.2022
ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре
Авиация РФ уничтожила склад вооружений войск Украины в Соледаре Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:35
2022-07-20T12:35
2022-07-20T12:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила склад вооружений войск Украины в Соледаре Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар Донецкой Народной Республики, уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, соледар, донецкая народная республика
12:35 20.07.2022 (обновлено: 12:43 20.07.2022)
ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре
Минобороны: ВКС уничтожили до 40 националистов при ударе по складу вооружений в Соледаре