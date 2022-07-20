https://ria.ru/20220720/skolkovo-1803641677.html

Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью

Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью - РИА Новости, 20.07.2022

Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью

Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

экономика

технологии

сколково

наталья сергунина

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1920x0_80_0_0_d584f595a1b37938a2d47225167c9fb5.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина."Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью. Он станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем", - рассказала Сергунина.Заммэра отметила, что беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте.Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что новый центр возьмет на себя все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра "Сколково", в том числе в части взаимодействия с органами авиационной безопасности.Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, в свою очередь, отметил, что проект реализуется в рамках концепции интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство РФ, подготовленной Минтрансом и утвержденной премьер-министром в 2021 году. В документе указан ряд технологических и регуляторных барьеров, препятствующих развитию рынка сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помочь их преодолеть должны экспериментальные зоны."В "Сколково" мы планируем отработать реальные бизнес-кейсы, связанные с доставкой, мониторингом инфраструктурных объектов, системами городской мобильности, и выработать технологические решения для обеспечения безопасности использования дронов в городском воздушном пространстве", - сказал Дроздов.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html

https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сколково, наталья сергунина, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, россия