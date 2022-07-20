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Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью - РИА Новости, 20.07.2022
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Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью
Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью - РИА Новости, 20.07.2022
Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью
Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:49
2022-07-20T10:49
экономика
технологии
сколково
наталья сергунина
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина."Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью. Он станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем", - рассказала Сергунина.Заммэра отметила, что беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте.Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что новый центр возьмет на себя все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра "Сколково", в том числе в части взаимодействия с органами авиационной безопасности.Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, в свою очередь, отметил, что проект реализуется в рамках концепции интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство РФ, подготовленной Минтрансом и утвержденной премьер-министром в 2021 году. В документе указан ряд технологических и регуляторных барьеров, препятствующих развитию рынка сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помочь их преодолеть должны экспериментальные зоны."В "Сколково" мы планируем отработать реальные бизнес-кейсы, связанные с доставкой, мониторингом инфраструктурных объектов, системами городской мобильности, и выработать технологические решения для обеспечения безопасности использования дронов в городском воздушном пространстве", - сказал Дроздов.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html
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экономика, технологии, сколково, наталья сергунина, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, россия
10:49 20.07.2022
 

Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью. Он станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем", - рассказала Сергунина.
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Заммэра отметила, что беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что новый центр возьмет на себя все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра "Сколково", в том числе в части взаимодействия с органами авиационной безопасности.
"Как раз сейчас вместе с коллегами из министерства экономического развития России мы занимаемся согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима", - добавил Фурсин.
Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, в свою очередь, отметил, что проект реализуется в рамках концепции интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство РФ, подготовленной Минтрансом и утвержденной премьер-министром в 2021 году. В документе указан ряд технологических и регуляторных барьеров, препятствующих развитию рынка сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помочь их преодолеть должны экспериментальные зоны.
"В "Сколково" мы планируем отработать реальные бизнес-кейсы, связанные с доставкой, мониторингом инфраструктурных объектов, системами городской мобильности, и выработать технологические решения для обеспечения безопасности использования дронов в городском воздушном пространстве", - сказал Дроздов.
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ЭкономикаТехнологииСколковоНаталья СергунинаАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваРоссия
 
 
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