Москва и "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Московский инновационный кластер и фонд "Сколково" создали Центр управления городской аэромобильностью. Он станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем", - рассказала Сергунина.
Заммэра отметила, что беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что новый центр возьмет на себя все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра "Сколково", в том числе в части взаимодействия с органами авиационной безопасности.
"Как раз сейчас вместе с коллегами из министерства экономического развития России мы занимаемся согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима", - добавил Фурсин.
Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, в свою очередь, отметил, что проект реализуется в рамках концепции интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство РФ, подготовленной Минтрансом и утвержденной премьер-министром в 2021 году. В документе указан ряд технологических и регуляторных барьеров, препятствующих развитию рынка сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помочь их преодолеть должны экспериментальные зоны.
"В "Сколково" мы планируем отработать реальные бизнес-кейсы, связанные с доставкой, мониторингом инфраструктурных объектов, системами городской мобильности, и выработать технологические решения для обеспечения безопасности использования дронов в городском воздушном пространстве", - сказал Дроздов.