https://ria.ru/20220720/siriya-1803599534.html
Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму
Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму
Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:24
2022-07-20T01:24
2022-07-20T01:24
в мире
сирия
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен, заявил президент России Владимир Путин после встречи "астанинской тройки"."Работа в целом продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть: совместная работа этой "тройки" - Россия-Турция-Иран, - поиск и нахождение компромиссов и привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями, и к тому, что все-таки хребет международному терроризму мы там переломили", - сказал он журналистам."Это большой результат именно совместной работы", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20220720/zaevfrate-1803598713.html
сирия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму
Президент России Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен, заявил президент России Владимир Путин после встречи "астанинской тройки".
"Работа в целом продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть: совместная работа этой "тройки" - Россия-Турция-Иран, - поиск и нахождение компромиссов и привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями, и к тому, что все-таки хребет международному терроризму мы там переломили", - сказал он журналистам.
"Это большой результат именно совместной работы", - подчеркнул российский лидер.