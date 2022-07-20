https://ria.ru/20220720/siriya-1803599534.html

Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму

Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил, что в Сирии переломили хребет международному терроризму

Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:24

2022-07-20T01:24

2022-07-20T01:24

в мире

сирия

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен, заявил президент России Владимир Путин после встречи "астанинской тройки"."Работа в целом продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть: совместная работа этой "тройки" - Россия-Турция-Иран, - поиск и нахождение компромиссов и привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями, и к тому, что все-таки хребет международному терроризму мы там переломили", - сказал он журналистам."Это большой результат именно совместной работы", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20220720/zaevfrate-1803598713.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия