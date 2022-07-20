https://ria.ru/20220720/sapery-1803904862.html

Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022

Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:56

2022-07-20T21:56

2022-07-20T21:56

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799483479_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_42bac17843b930bb863bd332d17765a0.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено: 4 386,96 гектаров территории (за сутки – 195,48 гектаров); 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 83 080 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 10 910", - сказал он в ходе брифинга, говоря о работе российских саперов на Донбассе.

https://ria.ru/20220720/lavrov-1803767050.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире