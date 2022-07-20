https://ria.ru/20220720/sapery-1803904862.html
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:56
2022-07-20T21:56
2022-07-20T21:56
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799483479_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_42bac17843b930bb863bd332d17765a0.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено: 4 386,96 гектаров территории (за сутки – 195,48 гектаров); 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 83 080 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 10 910", - сказал он в ходе брифинга, говоря о работе российских саперов на Донбассе.
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803767050.html
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799483479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f5592b9755e80b894a6c4031e9b8068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе