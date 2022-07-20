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Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/sapery-1803904862.html
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:56
2022-07-20T21:56
специальная военная операция на украине
донбасс
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донецкая народная республика
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в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено: 4 386,96 гектаров территории (за сутки – 195,48 гектаров); 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 83 080 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 10 910", - сказал он в ходе брифинга, говоря о работе российских саперов на Донбассе.
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донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
21:56 20.07.2022
 
Саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы за сутки обезвредили около 11 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСаперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах
Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за сутки обезвредили 10,9 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Всего проверено: 4 386,96 гектаров территории (за сутки – 195,48 гектаров); 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 83 080 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 10 910", - сказал он в ходе брифинга, говоря о работе российских саперов на Донбассе.
Лавров о защите освобожденных территорий на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:39Специальная военная операция на Украине
Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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