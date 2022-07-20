https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803630725.html
Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс"
Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс" - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс"
Идея депутата Европарламента наложить санкции на активы Яндекса за "распространение пропаганды" - популизм, подвести базу под это обвинение нельзя, заявил в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:54
2022-07-20T09:54
2022-07-20T09:54
яндекс
европарламент
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Идея депутата Европарламента наложить санкции на активы Яндекса за "распространение пропаганды" - популизм, подвести базу под это обвинение нельзя, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.Ранее в СМИ сообщалось, что член Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен обвинила российскую поисковую систему "Яндекс" в содействии "распространению пропаганды" и обратилась к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против компании."Это, скорее, популизм, потому что законодательную базу под такое "обвинение" подвести невозможно", - сказал торгпред.Он добавил, что, например, активы компании "Яндекс" в Финляндии составляют дата-центр в Мянтсяля и сервис такси Yango. "Никакого отношения к новостной повестке ее деятельность не имеет", - отметил Логинов.Он подчеркнул, что при появлении Yango такси стоимость услуг снизилась более чем на 30%. "Видимо, это не дает покоя некоторым финским коллегам", - добавил торгпред.
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801248322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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яндекс, европарламент, финляндия, россия
Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс"
Торгпред Логинов назвал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс" популизмом
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Идея депутата Европарламента наложить санкции на активы Яндекса за "распространение пропаганды" - популизм, подвести базу под это обвинение нельзя, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
Ранее в СМИ сообщалось, что член Европарламента
от Финляндии
Хенна Вирккунен обвинила российскую поисковую систему "Яндекс
" в содействии "распространению пропаганды" и обратилась к Еврокомиссии
с призывом ввести санкции против компании.
"Это, скорее, популизм, потому что законодательную базу под такое "обвинение" подвести невозможно", - сказал торгпред.
Он добавил, что, например, активы компании "Яндекс" в Финляндии составляют дата-центр в Мянтсяля и сервис такси Yango. "Никакого отношения к новостной повестке ее деятельность не имеет", - отметил Логинов.
Он подчеркнул, что при появлении Yango такси стоимость услуг снизилась более чем на 30%. "Видимо, это не дает покоя некоторым финским коллегам", - добавил торгпред.