https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803630725.html

Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс"

Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс" - РИА Новости, 20.07.2022

Торгпред прокомментировал идею депутата ЕП наложить санкции на "Яндекс"

Идея депутата Европарламента наложить санкции на активы Яндекса за "распространение пропаганды" - популизм, подвести базу под это обвинение нельзя, заявил в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:54

2022-07-20T09:54

2022-07-20T09:54

яндекс

европарламент

финляндия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735220074_0:226:3141:1993_1920x0_80_0_0_a12e1b16a83e2138ee82510fe903c1b2.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Идея депутата Европарламента наложить санкции на активы Яндекса за "распространение пропаганды" - популизм, подвести базу под это обвинение нельзя, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.Ранее в СМИ сообщалось, что член Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен обвинила российскую поисковую систему "Яндекс" в содействии "распространению пропаганды" и обратилась к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против компании."Это, скорее, популизм, потому что законодательную базу под такое "обвинение" подвести невозможно", - сказал торгпред.Он добавил, что, например, активы компании "Яндекс" в Финляндии составляют дата-центр в Мянтсяля и сервис такси Yango. "Никакого отношения к новостной повестке ее деятельность не имеет", - отметил Логинов.Он подчеркнул, что при появлении Yango такси стоимость услуг снизилась более чем на 30%. "Видимо, это не дает покоя некоторым финским коллегам", - добавил торгпред.

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801248322.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, европарламент, финляндия, россия