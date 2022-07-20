https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803614137.html

Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД

Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2022

Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД

Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:01

2022-07-20T08:01

2022-07-20T08:14

в мире

санкции в отношении россии

россия

украина

сша

мария захарова

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также добавила, что "ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России... поэтому очередная угроза цели не достигла"."Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803596954.html

https://ria.ru/20220720/ssha-1803598293.html

россия

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, сша, мария захарова