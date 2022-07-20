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Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2022
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Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД
Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2022
Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:01
2022-07-20T08:14
в мире
санкции в отношении россии
россия
украина
сша
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также добавила, что "ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России... поэтому очередная угроза цели не достигла"."Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803596954.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, сша, мария захарова
08:01 20.07.2022 (обновлено: 08:14 20.07.2022)
 
Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: заявления США о новых санкциях не достигли цели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Она также добавила, что "ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России... поэтому очередная угроза цели не достигла".
"Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", - заключила Захарова.
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В миреСанкции в отношении РоссииРоссияУкраинаСШАМария Захарова
 
 
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