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Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:49
2022-07-20T00:49
россия
польша
германия
экономика
газпром
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин.Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров газа в год. Экспорт по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу в Германию.Однако в рамках контрмер на оператора польской части газопровода EuRoPol GAZ s.a. в мае были наложены российские санкции. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
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россия, польша, германия, экономика, газпром
00:49 20.07.2022
 
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Президент России Путин заявил, что все европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин.
"Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе - "Ямал-Европа", - сказал Путин журналистам.
Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров газа в год. Экспорт по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу в Германию.
Однако в рамках контрмер на оператора польской части газопровода EuRoPol GAZ s.a. в мае были наложены российские санкции. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:44
Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"
 
РоссияПольшаГерманияЭкономикаГазпром
 
 
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