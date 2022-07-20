https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803596954.html

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:49

2022-07-20T00:49

2022-07-20T00:49

россия

польша

германия

экономика

газпром

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин.Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров газа в год. Экспорт по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу в Германию.Однако в рамках контрмер на оператора польской части газопровода EuRoPol GAZ s.a. в мае были наложены российские санкции. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.

https://ria.ru/20220720/turbina-1803596681.html

россия

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, польша, германия, экономика, газпром