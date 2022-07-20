Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
Президент России Путин заявил, что все европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин.
"Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе - "Ямал-Европа", - сказал Путин журналистам.
Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров газа в год. Экспорт по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу в Германию.
Однако в рамках контрмер на оператора польской части газопровода EuRoPol GAZ s.a. в мае были наложены российские санкции. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.