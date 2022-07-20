https://ria.ru/20220720/salvador-1803617270.html

Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС

Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС - РИА Новости, 20.07.2022

Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС

Законодательное собрание Сальвадора еще на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 марта для борьбы с организованной... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:44

2022-07-20T08:44

2022-07-20T08:44

в мире

найиб букеле

сальвадор

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гватемала (республика)

министерство финансов сша

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Сальвадора еще на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 марта для борьбы с организованной преступностью."Мы не сделаем ни шагу назад в войне против бандитов, пока все террористы не окажутся в тюрьме. Мы продлеваем режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, чтобы положить конец насилию, унаследованному от предыдущих правительств", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter законодательного собрания.Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента страны Найиба Букеле в конце марта одобрило введение 30-дневного режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. В апреле и мае режим ЧС продлевали на 30 дней.Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля.Согласно последним данным полиции Сальвадора, с момента начала действия режима ЧС в стране задержаны более 46 тысяч преступников.В 2017 году США внесли лидеров "Мары Сальватручи" в санкционный список. Группировка, по оценкам минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также банда действует в США, где у нее насчитывается по меньшей мере 8 тысяч членов. "Мара Сальватруча" занимается, в частности, контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, рэкетом и заказными убийствами.

https://ria.ru/20220402/bednost-1781409356.html

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гватемала (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, найиб букеле, сальвадор, сша, гватемала (республика), министерство финансов сша