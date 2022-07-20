https://ria.ru/20220720/salvador-1803617270.html
Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС
Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС - РИА Новости, 20.07.2022
Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС
Законодательное собрание Сальвадора еще на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 марта для борьбы с организованной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:44
2022-07-20T08:44
2022-07-20T08:44
в мире
найиб букеле
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гватемала (республика)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Сальвадора еще на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 марта для борьбы с организованной преступностью."Мы не сделаем ни шагу назад в войне против бандитов, пока все террористы не окажутся в тюрьме. Мы продлеваем режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, чтобы положить конец насилию, унаследованному от предыдущих правительств", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter законодательного собрания.Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента страны Найиба Букеле в конце марта одобрило введение 30-дневного режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. В апреле и мае режим ЧС продлевали на 30 дней.Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля.Согласно последним данным полиции Сальвадора, с момента начала действия режима ЧС в стране задержаны более 46 тысяч преступников.В 2017 году США внесли лидеров "Мары Сальватручи" в санкционный список. Группировка, по оценкам минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также банда действует в США, где у нее насчитывается по меньшей мере 8 тысяч членов. "Мара Сальватруча" занимается, в частности, контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, рэкетом и заказными убийствами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, найиб букеле, сальвадор, сша, гватемала (республика), министерство финансов сша
Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС
Парламент Сальвадора продлил еще на месяц действие режима ЧС для борьбы с преступностью
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Сальвадора еще на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 марта для борьбы с организованной преступностью.
"Мы не сделаем ни шагу назад в войне против бандитов, пока все террористы не окажутся в тюрьме. Мы продлеваем режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, чтобы положить конец насилию, унаследованному от предыдущих правительств", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter законодательного собрания.
Законодательное собрание Сальвадора
по просьбе президента страны Найиба Букеле
в конце марта одобрило введение 30-дневного режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. В апреле и мае режим ЧС продлевали на 30 дней.
Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля.
Согласно последним данным полиции Сальвадора, с момента начала действия режима ЧС в стране задержаны более 46 тысяч преступников.
В 2017 году США
внесли лидеров "Мары Сальватручи" в санкционный список. Группировка, по оценкам минфина США
, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале
, Гондурасе
и Мексике
. Также банда действует в США, где у нее насчитывается по меньшей мере 8 тысяч членов. "Мара Сальватруча" занимается, в частности, контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, рэкетом и заказными убийствами.