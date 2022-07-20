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Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль - РИА Новости, 20.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220720/rubl-1803599667.html
Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль
Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль - РИА Новости, 20.07.2022
Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль
Сегодня укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:29
2022-07-20T01:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сегодня укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом рассказал “Прайму” портфельный управляющий УК “Открытие” Руслан Мустаев.По словам эксперта, Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, так как это может подорвать конкурентоспособность страны. Есть несколько способов борьбы с укреплением нацвалюты, отметил Мустаев.Прежде всего, валютная интервенция: валюты “дружественных” стран будут влиять на доллар через кросс-курсы. Однако такой способ может привести к росту инфляции в России. Мустаев также предлагает дать гарантии экспортерам, чтобы сохранить валюту в стране. Для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки, заключил эксперт.
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экономика, россия
01:29 20.07.2022
 
Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль

Эксперт Мустаев заявил, что Банк России не допустит падения доллара ниже 50 рублей

© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сегодня укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом рассказал “Прайму” портфельный управляющий УК “Открытие” Руслан Мустаев.
По словам эксперта, Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, так как это может подорвать конкурентоспособность страны. Есть несколько способов борьбы с укреплением нацвалюты, отметил Мустаев.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 19:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля
Прежде всего, валютная интервенция: валюты “дружественных” стран будут влиять на доллар через кросс-курсы. Однако такой способ может привести к росту инфляции в России. Мустаев также предлагает дать гарантии экспортерам, чтобы сохранить валюту в стране. Для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки, заключил эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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