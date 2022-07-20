https://ria.ru/20220720/rubl-1803599667.html

Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль

Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль - РИА Новости, 20.07.2022

Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль

Сегодня укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:29

2022-07-20T01:29

2022-07-20T01:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сегодня укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом рассказал “Прайму” портфельный управляющий УК “Открытие” Руслан Мустаев.По словам эксперта, Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, так как это может подорвать конкурентоспособность страны. Есть несколько способов борьбы с укреплением нацвалюты, отметил Мустаев.Прежде всего, валютная интервенция: валюты “дружественных” стран будут влиять на доллар через кросс-курсы. Однако такой способ может привести к росту инфляции в России. Мустаев также предлагает дать гарантии экспортерам, чтобы сохранить валюту в стране. Для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220719/kurs-1803547814.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия