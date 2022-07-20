https://ria.ru/20220720/rosturizm-1803867007.html
Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах
Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах - РИА Новости, 20.07.2022
Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах
Ростуризм прорабатывает с Минтрансом возможность субсидирования блоков мест для туроператоров на регулярных рейсах по России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:24
2022-07-20T19:24
2022-07-20T19:24
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
авиарейсы
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ростуризм прорабатывает с Минтрансом возможность субсидирования блоков мест для туроператоров на регулярных рейсах по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами, отметил собеседник. Количество поддержанных Ростуризмом чартерных программ растет, а самолеты летают практически со стопроцентной загрузкой. "Мы находимся в постоянном диалоге с рынком и экспертным сообществом и готовы донастраивать программу там, где это необходимо", — добавили в ведомстве.В середине мая, на совещании в координационном центре при правительстве РФ, заместитель гендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко предлагал наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские тарифы".В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" государство продолжает поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Он уточнял, что благодаря этой мере стоимость пакетных туров снижается в полтора-два раза и расширяется география полетов. Если в прошлом году путешественникам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. В итоге чартерами по России с начала года воспользовалось уже более 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803696425.html
https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), авиарейсы, самолеты, авиабилеты
Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах
Ростуризм и Минтранс обсуждают вопрос субсидий турбизнесу на регулярных рейсах по стране
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ростуризм прорабатывает с Минтрансом возможность субсидирования блоков мест для туроператоров на регулярных рейсах по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сейчас прорабатываем с коллегами из Минтранса и туроператорами возможность расширения программы на блок-места в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов. Это особенно актуально в текущих условиях", — сказали в Ростуризме.
Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами, отметил собеседник. Количество поддержанных Ростуризмом чартерных программ растет, а самолеты летают практически со стопроцентной загрузкой. "Мы находимся в постоянном диалоге с рынком и экспертным сообществом и готовы донастраивать программу там, где это необходимо", — добавили в ведомстве.
В середине мая, на совещании в координационном центре при правительстве РФ, заместитель гендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко предлагал наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские тарифы".
В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" государство продолжает поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Он уточнял, что благодаря этой мере стоимость пакетных туров снижается в полтора-два раза и расширяется география полетов. Если в прошлом году путешественникам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. В итоге чартерами по России с начала года воспользовалось уже более 30 тысяч человек.