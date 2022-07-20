https://ria.ru/20220720/rosturizm-1803867007.html

Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах

Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах - РИА Новости, 20.07.2022

Ростуризм и Минтранс планируют субсидировать туры на регулярных рейсах

Ростуризм прорабатывает с Минтрансом возможность субсидирования блоков мест для туроператоров на регулярных рейсах по России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:24

2022-07-20T19:24

2022-07-20T19:24

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дмитрий чернышенко

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министерство транспорта рф (минтранс россии)

авиарейсы

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ростуризм прорабатывает с Минтрансом возможность субсидирования блоков мест для туроператоров на регулярных рейсах по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами, отметил собеседник. Количество поддержанных Ростуризмом чартерных программ растет, а самолеты летают практически со стопроцентной загрузкой. "Мы находимся в постоянном диалоге с рынком и экспертным сообществом и готовы донастраивать программу там, где это необходимо", — добавили в ведомстве.В середине мая, на совещании в координационном центре при правительстве РФ, заместитель гендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко предлагал наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские тарифы".В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" государство продолжает поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Он уточнял, что благодаря этой мере стоимость пакетных туров снижается в полтора-два раза и расширяется география полетов. Если в прошлом году путешественникам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. В итоге чартерами по России с начала года воспользовалось уже более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803696425.html

https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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