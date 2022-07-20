Рейтинг@Mail.ru
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220720/rostselmash-1803850495.html
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2022
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей
Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:25
2022-07-20T18:25
ростовская область
экономика
ростов-на-дону
ростсельмаш
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149286/05/1492860587_0:111:2115:1300_1920x0_80_0_0_cc45eaad4cfbfb514401f7065c966486.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного производственного цикла, что обеспечит значительный вклад в экономическое развитие города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший завод.В среду состоялось торжественное собрание, посвященное 93-летию со дня образования завода. Лучших работников предприятия наградили ведомственными наградами.По словам Логвиненко, "Ростсельмаш" - это системообразующее предприятие в Ростове-на-Дону, создающее индустриальный имидж города. Несмотря на непростую ситуацию, ростовские предприятия продолжают стабильную работу, способствуя росту ключевых экономических показателей, отметил он."За пять месяцев текущего года зарплата в Ростове-на-Дону достигла 47 тыс. рублей, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а средняя заработная плата на "Ростсельмаше" составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения. Инвестиции в проекты группы компаний составят порядка 30 миллиардов рублей", - отметил глава городской администрации.Как уточнил журналистам гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев, инвестиционная программа рассчитана с 2021 по 2026 год. Она включает строительство двух новых заводов - тракторного, а также завода, который будет производить коробки переключения передач, мосты для техники и трансмиссии. Также средства пойдут на производство 60 новых моделей и модификаций техники: зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и тракторов. Кроме того, "Ростсельмаш" ведет разработку дорожной и коммунальной техники."Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 40 стран.
https://ria.ru/20220705/soglasheniya-1800302818.html
https://ria.ru/20220622/investportfel-1797273142.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149286/05/1492860587_117:0:1997:1410_1920x0_80_0_0_d415f4ba18c86dadc0bf4d71011b16cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростов-на-дону, ростсельмаш, ростовская область, россия
18:25 20.07.2022
 
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей

Группа компаний "Ростсельмаш" вложит в развитие порядка 30 миллиардов рублей до 2026 года

© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"Отечественный комбайн "Ростсельмаш"
Отечественный комбайн Ростсельмаш
© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"
Отечественный комбайн "Ростсельмаш". Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного производственного цикла, что обеспечит значительный вклад в экономическое развитие города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший завод.
В среду состоялось торжественное собрание, посвященное 93-летию со дня образования завода. Лучших работников предприятия наградили ведомственными наградами.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:03Ростовская область
Ростовская область заключила на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений
По словам Логвиненко, "Ростсельмаш" - это системообразующее предприятие в Ростове-на-Дону, создающее индустриальный имидж города. Несмотря на непростую ситуацию, ростовские предприятия продолжают стабильную работу, способствуя росту ключевых экономических показателей, отметил он.
"За пять месяцев текущего года зарплата в Ростове-на-Дону достигла 47 тыс. рублей, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а средняя заработная плата на "Ростсельмаше" составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения. Инвестиции в проекты группы компаний составят порядка 30 миллиардов рублей", - отметил глава городской администрации.
Как уточнил журналистам гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев, инвестиционная программа рассчитана с 2021 по 2026 год. Она включает строительство двух новых заводов - тракторного, а также завода, который будет производить коробки переключения передач, мосты для техники и трансмиссии. Также средства пойдут на производство 60 новых моделей и модификаций техники: зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и тракторов. Кроме того, "Ростсельмаш" ведет разработку дорожной и коммунальной техники.
"Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 40 стран.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
22 июня, 13:23Ростовская область
Инвестпортфель Ростовской области составил 690 миллиардов рублей
 
Ростовская областьЭкономикаРостов-на-ДонуРостсельмашРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала