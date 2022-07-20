https://ria.ru/20220720/rostselmash-1803850495.html
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2022
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей
Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:25
2022-07-20T18:25
2022-07-20T18:25
ростовская область
экономика
ростов-на-дону
ростсельмаш
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного производственного цикла, что обеспечит значительный вклад в экономическое развитие города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший завод.В среду состоялось торжественное собрание, посвященное 93-летию со дня образования завода. Лучших работников предприятия наградили ведомственными наградами.По словам Логвиненко, "Ростсельмаш" - это системообразующее предприятие в Ростове-на-Дону, создающее индустриальный имидж города. Несмотря на непростую ситуацию, ростовские предприятия продолжают стабильную работу, способствуя росту ключевых экономических показателей, отметил он."За пять месяцев текущего года зарплата в Ростове-на-Дону достигла 47 тыс. рублей, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а средняя заработная плата на "Ростсельмаше" составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения. Инвестиции в проекты группы компаний составят порядка 30 миллиардов рублей", - отметил глава городской администрации.Как уточнил журналистам гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев, инвестиционная программа рассчитана с 2021 по 2026 год. Она включает строительство двух новых заводов - тракторного, а также завода, который будет производить коробки переключения передач, мосты для техники и трансмиссии. Также средства пойдут на производство 60 новых моделей и модификаций техники: зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и тракторов. Кроме того, "Ростсельмаш" ведет разработку дорожной и коммунальной техники."Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 40 стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростов-на-дону, ростсельмаш, ростовская область, россия
"Ростсельмаш" вложит в развитие около 30 миллиардов рублей
Группа компаний "Ростсельмаш" вложит в развитие порядка 30 миллиардов рублей до 2026 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ростсельмаш" планирует вложить в развитие порядка 30 миллиардов рублей, в частности, построив в Ростове-на-Дону тракторный завод полного производственного цикла, что обеспечит значительный вклад в экономическое развитие города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший завод.
В среду состоялось торжественное собрание, посвященное 93-летию со дня образования завода. Лучших работников предприятия наградили ведомственными наградами.
По словам Логвиненко, "Ростсельмаш
" - это системообразующее предприятие в Ростове-на-Дону
, создающее индустриальный имидж города. Несмотря на непростую ситуацию, ростовские предприятия продолжают стабильную работу, способствуя росту ключевых экономических показателей, отметил он.
"За пять месяцев текущего года зарплата в Ростове-на-Дону достигла 47 тыс. рублей, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а средняя заработная плата на "Ростсельмаше" составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения. Инвестиции в проекты группы компаний составят порядка 30 миллиардов рублей", - отметил глава городской администрации.
Как уточнил журналистам гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев, инвестиционная программа рассчитана с 2021 по 2026 год. Она включает строительство двух новых заводов - тракторного, а также завода, который будет производить коробки переключения передач, мосты для техники и трансмиссии. Также средства пойдут на производство 60 новых моделей и модификаций техники: зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и тракторов. Кроме того, "Ростсельмаш" ведет разработку дорожной и коммунальной техники.
"Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ
. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 40 стран.