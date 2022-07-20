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Глава Рослесхоза предложил уволить ответственного за леса в НАО - РИА Новости, 20.07.2022
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Глава Рослесхоза предложил уволить ответственного за леса в НАО
Глава Рослесхоза предложил уволить ответственного за леса в НАО - РИА Новости, 20.07.2022
Глава Рослесхоза предложил уволить ответственного за леса в НАО
Глава Рослесхоза Иван Советников выступил за увольнение руководителя департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа из-за низкой эффективности... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:00
2022-07-20T09:22
иван советников
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников выступил за увольнение руководителя департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа из-за низкой эффективности лесопользования, сообщает Рослесхоз в среду."Глава Рослесхоза Иван Советников направил губернатору Ненецкого автономного округа Юрию Бездудному представление об освобождении руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона Альберта Чабдарова от занимаемой должности", - следует из релиза.В Рослесхозе объяснили решение тем, что Ненецкий автономный округ на протяжении последних трех лет находится на последних позициях рейтинга эффективности лесопользования. В 2019 году регион занял 61-е место, в 2020-м – 72-е, 2021 году – 82-е."Несколько лет подряд результаты работы региона не просто неудовлетворительны, а стабильно ухудшаются. Подобная отрицательная динамика вызывает вопросы к качеству исполнения переданных в субъект полномочий по ведению лесного хозяйства. Очевидно, это не самый лесистый регион, но это не повод игнорировать наличие лесного фонда как такового, ведь основная задача департамента природных ресурсов НАО – сохранение и защита лесов региона", - цитирует Советникова пресс-служба.Согласно результатам анализа эффективности ведения лесного хозяйства, в Ненецком автономном округе за 2019-2021 годы в части лесного надзора, воспроизводства и сохранения лесов "наблюдаются стабильно низкие показатели", отмечает ведомство.Также в Рослесхозе считают, что в Ненецком АО "на крайне низком уровне" находится охрана лесов, предусматривающая патрулирование для предупреждения и выявления незаконной рубки деревьев.Согласно Лесному кодексу, представление об освобождение от занимаемой должности должно быть рассмотрено в течение 10 дней.Рослесхоз оценивает регионы по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений с 2014 года. Работа региональных лесных ведомств оценивается по 36 критериям, разделенным на семь групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.Комментариями региональных властей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html
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иван советников, юрий бездудный, ненецкий автономный округ, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
09:00 20.07.2022 (обновлено: 09:22 20.07.2022)
 
Глава Рослесхоза предложил уволить ответственного за леса в НАО

Глава Рослесхоза Советников предложил уволить ответственного за леса в НАО

© Фото : РослесхозГлава Рослесхоза Иван Советников
Глава Рослесхоза Иван Советников - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Рослесхоз
Глава Рослесхоза Иван Советников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников выступил за увольнение руководителя департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа из-за низкой эффективности лесопользования, сообщает Рослесхоз в среду.
"Глава Рослесхоза Иван Советников направил губернатору Ненецкого автономного округа Юрию Бездудному представление об освобождении руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона Альберта Чабдарова от занимаемой должности", - следует из релиза.
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В Рослесхозе объяснили решение тем, что Ненецкий автономный округ на протяжении последних трех лет находится на последних позициях рейтинга эффективности лесопользования. В 2019 году регион занял 61-е место, в 2020-м – 72-е, 2021 году – 82-е.
"Несколько лет подряд результаты работы региона не просто неудовлетворительны, а стабильно ухудшаются. Подобная отрицательная динамика вызывает вопросы к качеству исполнения переданных в субъект полномочий по ведению лесного хозяйства. Очевидно, это не самый лесистый регион, но это не повод игнорировать наличие лесного фонда как такового, ведь основная задача департамента природных ресурсов НАО – сохранение и защита лесов региона", - цитирует Советникова пресс-служба.
Согласно результатам анализа эффективности ведения лесного хозяйства, в Ненецком автономном округе за 2019-2021 годы в части лесного надзора, воспроизводства и сохранения лесов "наблюдаются стабильно низкие показатели", отмечает ведомство.
Также в Рослесхозе считают, что в Ненецком АО "на крайне низком уровне" находится охрана лесов, предусматривающая патрулирование для предупреждения и выявления незаконной рубки деревьев.
Согласно Лесному кодексу, представление об освобождение от занимаемой должности должно быть рассмотрено в течение 10 дней.
Рослесхоз оценивает регионы по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений с 2014 года. Работа региональных лесных ведомств оценивается по 36 критериям, разделенным на семь групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.
Комментариями региональных властей РИА Новости пока не располагает.
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Иван СоветниковЮрий БездудныйНенецкий автономный округФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
 
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