11:10 20.07.2022 (обновлено: 12:09 20.07.2022)
Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона
Роскомнадзор: поисковые системы будут информировать о нарушениях закона сервисом Wikipedia
Посетительница стоит перед стендом онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов.
"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (ей принадлежит Wikipedia. — Прим. ред.) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", — сообщил Роскомнадзор в Тelegram-канале.
Эти меры будут действовать до полного устранения нарушений.
В РКН также напомнили, что суд уже обязал Wikimedia Foundation, Inc. выплатить в общей сложности пять миллионов рублей в виде административных штрафов за неудаление противоправной информации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.