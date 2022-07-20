https://ria.ru/20220720/roskomnadzor-1803647752.html

Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона

Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона - РИА Новости, 20.07.2022

Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:10

2022-07-20T11:10

2022-07-20T12:09

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

wikipedia

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов.В ведомстве пояснили, что ресурс не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине.Эти меры будут действовать до полного устранения нарушений.В РКН также напомнили, что суд уже обязал Wikimedia Foundation, Inc. выплатить в общей сложности пять миллионов рублей в виде административных штрафов за неудаление противоправной информации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html

https://ria.ru/20220426/shtraf-1785539765.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia