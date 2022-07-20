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Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона - РИА Новости, 20.07.2022
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Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона
Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона - РИА Новости, 20.07.2022
Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона
Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:10
2022-07-20T12:09
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов.В ведомстве пояснили, что ресурс не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине.Эти меры будут действовать до полного устранения нарушений.В РКН также напомнили, что суд уже обязал Wikimedia Foundation, Inc. выплатить в общей сложности пять миллионов рублей в виде административных штрафов за неудаление противоправной информации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia
11:10 20.07.2022 (обновлено: 12:09 20.07.2022)
 
Роскомнадзор обязал поисковики помечать "Википедию" как нарушителя закона

Роскомнадзор: поисковые системы будут информировать о нарушениях закона сервисом Wikipedia

© AFP 2022 / John McDougall Посетительница стоит перед стендом онлайн-энциклопедии Wikipedia
Посетительница стоит перед стендом онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / John McDougall
Посетительница стоит перед стендом онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов.
В ведомстве пояснили, что ресурс не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине.
"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (ей принадлежит Wikipedia. — Прим. ред.) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", — сообщил Роскомнадзор в Тelegram-канале.
Эти меры будут действовать до полного устранения нарушений.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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