https://ria.ru/20220720/rosaviatsiya-1803680129.html

Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж

Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж - РИА Новости, 20.07.2022

Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж

При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:45

2022-07-20T12:45

2022-07-20T14:15

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в Росавиации.В марте из-за санкций против российской авиаотрасли власти ввели непостоянный алгоритм, который позволяет временно передавать допуски к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому.Новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу, в котором проходит заседание. Это направлено на выполнение поручения президента о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.

https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, экономика