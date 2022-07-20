https://ria.ru/20220720/rosaviatsiya-1803680129.html
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж - РИА Новости, 20.07.2022
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж
При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:45
2022-07-20T12:45
2022-07-20T14:15
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_bf5fe380263722cc22a49c4c99cd7cf3.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в Росавиации.В марте из-за санкций против российской авиаотрасли власти ввели непостоянный алгоритм, который позволяет временно передавать допуски к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому.Новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу, в котором проходит заседание. Это направлено на выполнение поручения президента о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.
https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2247eae40f962f32da91b951a2d304f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, экономика
12:45 20.07.2022 (обновлено: 14:15 20.07.2022)
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж
Росавиация: авиакомпании будут получать допуски за рубеж с учетом внутренних перевозок
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в Росавиации.
В марте из-за санкций против российской авиаотрасли власти ввели непостоянный алгоритм, который позволяет временно передавать допуски к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому.
"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", — говорится в сообщении.
Новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу, в котором проходит заседание. Это направлено на выполнение поручения президента о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.