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Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж - РИА Новости, 20.07.2022
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж
При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:45
2022-07-20T14:15
туризм
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в Росавиации.В марте из-за санкций против российской авиаотрасли власти ввели непостоянный алгоритм, который позволяет временно передавать допуски к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому.Новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу, в котором проходит заседание. Это направлено на выполнение поручения президента о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, экономика
12:45 20.07.2022 (обновлено: 14:15 20.07.2022)
 
Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж

Росавиация: авиакомпании будут получать допуски за рубеж с учетом внутренних перевозок

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. При передаче допусков авиаперевозчиков к международным рейсам теперь будет учитываться объем перевозок компаний-претендентов по внутренним линиям, сообщили в Росавиации.
В марте из-за санкций против российской авиаотрасли власти ввели непостоянный алгоритм, который позволяет временно передавать допуски к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому.

"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", — говорится в сообщении.

Новая редакция алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу, в котором проходит заседание. Это направлено на выполнение поручения президента о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.
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