https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803610753.html

В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа

В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа - РИА Новости, 20.07.2022

В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа

Завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно в спорткомплексе "Авангард", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:12

2022-07-20T07:12

2022-07-20T07:12

общество

москва

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно в спорткомплексе "Авангард", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что в ходе реконструкции строители обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили украшающие его два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов.Также Бирюков подчеркнул, что в рамках реализации проекта на стадионе оборудуют современное футбольное поле с подогревом и трибунами, сделают детские площадки, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута."Чертежей или набросков панно не сохранилось, но архитекторы нашли старые цветные фотографии с их изображением, по которым и была восстановлена мозаика. Как и оригинал, ее выполнили из смальты, подобрав соответствующие цвета. Работы провели в мастерской, готовые панно привезли частями и разместили в нишах входной группы", - отметил Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, местами для петанка и настольных игр. Запланирована установка больших качелей, обустройство велопарковок, открытие кафе.Сообщается, что украшением обновленного спорткомплекса станет "сухой" фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы. На финальном этапе пройдут мероприятия по высадке деревьев и кустарников.

https://ria.ru/20220719/mnogoletniki-1803426189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва