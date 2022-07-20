https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803610753.html
В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа
В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа - РИА Новости, 20.07.2022
В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа
Завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно в спорткомплексе "Авангард", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:12
2022-07-20T07:12
2022-07-20T07:12
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно в спорткомплексе "Авангард", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что в ходе реконструкции строители обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили украшающие его два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов.Также Бирюков подчеркнул, что в рамках реализации проекта на стадионе оборудуют современное футбольное поле с подогревом и трибунами, сделают детские площадки, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута."Чертежей или набросков панно не сохранилось, но архитекторы нашли старые цветные фотографии с их изображением, по которым и была восстановлена мозаика. Как и оригинал, ее выполнили из смальты, подобрав соответствующие цвета. Работы провели в мастерской, готовые панно привезли частями и разместили в нишах входной группы", - отметил Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, местами для петанка и настольных игр. Запланирована установка больших качелей, обустройство велопарковок, открытие кафе.Сообщается, что украшением обновленного спорткомплекса станет "сухой" фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы. На финальном этапе пройдут мероприятия по высадке деревьев и кустарников.
https://ria.ru/20220719/mnogoletniki-1803426189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа
В московском спорткомплексе "Авангард" завершили реконструкцию входа с мозаичными панно
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершена реконструкция главного входа с мозаичными панно в спорткомплексе "Авангард", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию входной группы стадиона "Авангард" и восстановили украшающие ее мозаичные панно. В этом году проводим масштабные работы по воссозданию спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы: благоустраиваем территорию, капитально ремонтируем и реставрируем сохранившиеся сооружения. Главная задача - сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь, молодежи. Там можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия, отдыхать, заниматься различными видами спорта", - заявил Бирюков.
Он рассказал, что в ходе реконструкции строители обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили украшающие его два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов.
Также Бирюков подчеркнул, что в рамках реализации проекта на стадионе оборудуют современное футбольное поле с подогревом и трибунами, сделают детские площадки, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута.
"Чертежей или набросков панно не сохранилось, но архитекторы нашли старые цветные фотографии с их изображением, по которым и была восстановлена мозаика. Как и оригинал, ее выполнили из смальты, подобрав соответствующие цвета. Работы провели в мастерской, готовые панно привезли частями и разместили в нишах входной группы", - отметил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства добавили, что для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, местами для петанка и настольных игр. Запланирована установка больших качелей, обустройство велопарковок, открытие кафе.
Сообщается, что украшением обновленного спорткомплекса станет "сухой" фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы. На финальном этапе пройдут мероприятия по высадке деревьев и кустарников.