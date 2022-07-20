https://ria.ru/20220720/rassledovanie-1803599778.html

ИКАО готова представить итоги расследования инцидента с Ryanair генсеку ООН

ИКАО готова представить итоги расследования инцидента с Ryanair генсеку ООН - РИА Новости, 20.07.2022

ИКАО готова представить итоги расследования инцидента с Ryanair генсеку ООН

Президент совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано готов направить итоги расследования экстренной посадки в Минске... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:29

2022-07-20T01:29

2022-07-20T01:29

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белоруссия

ryanair

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Президент совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано готов направить итоги расследования экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "для изучения и принятия любых надлежащих мер", говорится в распространенном во вторник заявлении ИКАО.Совет ИКАО в своем обнародованном в этот же день докладе заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair в 2021 году было "заведомо ложным", и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.ИКАО начала расследование инцидента. Организация представила отчет, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не приписывала ее распространение какому-либо государству. Позже ИКАО сообщила, что после рассмотрения отчета о расследовании инцидента ряд стран-членов были обеспокоены якобы пробелами в информации, предоставленной Белоруссией. Также их смутили несоответствия в доказательствах, имевшихся на момент расследования инцидента с Ryanair, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий. Расследование инцидента было решено продолжить. В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Ryanair.Позднее директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ИКАО может доработать доклад об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair таким образом, чтобы он соответствовал ожиданиям Запада.

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, белоруссия, ryanair