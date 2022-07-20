https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803678705.html

Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине

Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине

Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:20

туризм

туризм

россия

европа

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

куда поехать в выходные

новости - туризм

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.Такие поездки — новый тренд, хотя еще год назад казалось, что им станет интерес к речным круизам и путешествиям водным транспортом. Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220720/kargopole-1803413044.html

россия

европа

анапа

белгород

элиста

геленджик

краснодар

курск

липецк

ростов-на-дону

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брянск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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