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Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803678705.html
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине
Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:20
туризм
туризм
россия
европа
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда поехать в выходные
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.Такие поездки — новый тренд, хотя еще год назад казалось, что им станет интерес к речным круизам и путешествиям водным транспортом. Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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туризм, россия, европа, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда поехать в выходные, новости - туризм, белгород, элиста, геленджик, краснодар, курск, липецк, ростов-на-дону, симферополь, брянск, воронеж
14:20 20.07.2022
 
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине

Эксперт: на южные курорты на автомобилях в этом году отправились 60 процентов туристов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"Это создает дополнительные требования для развития автотранспортной инфраструктуры вдоль трасс, так как трафик вырос кратно", — сказал он.
Такие поездки — новый тренд, хотя еще год назад казалось, что им станет интерес к речным круизам и путешествиям водным транспортом.
Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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ТуризмТуризмРоссияЕвропаАнапаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)куда поехать в выходныеНовости - ТуризмБелгородЭлистаГеленджикКраснодарКурскЛипецкРостов-на-ДонуСимферопольБрянскВоронеж
 
 
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