https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803678705.html
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине
Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:20
туризм
туризм
россия
европа
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда поехать в выходные
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Около 60 процентов россиян выбирают автомобиль для поездки на южные курорты России на фоне частичного закрытия воздушного сообщения внутри страны, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.Такие поездки — новый тренд, хотя еще год назад казалось, что им станет интерес к речным круизам и путешествиям водным транспортом. Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220720/kargopole-1803413044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксперты выяснили, сколько россиян поедут на южные курорты на машине
Эксперт: на южные курорты на автомобилях в этом году отправились 60 процентов туристов