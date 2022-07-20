https://ria.ru/20220720/produkty-1803879320.html

В России подешевел картофель

В России подешевел картофель - РИА Новости, 20.07.2022

В России подешевел картофель

Цена на лук в России стала расти после снижения в течение шести недель подряд, огурцы после резкого подорожания на прошлой неделе снова подешевели, но в целом... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:29

2022-07-20T19:29

2022-07-20T19:29

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цена на лук в России стала расти после снижения в течение шести недель подряд, огурцы после резкого подорожания на прошлой неделе снова подешевели, но в целом темпы снижения цен на плодоовощную продукцию немного замедлились, следует из данных Росстата.Репчатый лук в среднем за неделю с 9 по 15 июля подорожал на 0,3%; до этого рост цен на него фиксировался последний раз с 21 по 27 мая (на 0,95%). На предыдущей отчетной неделе, со 2 по 8 июля, лук в РФ подешевел на 1,38%, а с начала года - подорожал на 64,32%.Огурцы подешевели на 1,25% (на прошлой неделе - подорожали на 2,16%, а с начала года - подешевели на 42,22%). В целом в РФ снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, за предыдущий отчетный период - на 3,7%.Так, капуста с 9 по 15 июля подешевела на 8,02% (неделей ранее - на 13,05%), а свекла и картофель - на 8,84% и на 8,46% (до этого - на 8% и на 7,61%). В свою очередь цена на помидоры в среднем снизилась на 2,32%; также они дешевели на прошлой неделе (на 4,5%) и с начала года (на 22,84%).Цена на яблоки на отчетной неделе снизилась на 1,56% и на 1,3% - на предыдущей, а с начала года - выросла на 37,85%. Бананы с 9 по 15 июля подешевели на 3,11%, на прошлой неделе - на 3,35%, а с начала года - подорожали на 20,37%.Цена на свинину в РФ с 9 по 15 июля выросла в среднем по России на 0,17%, согласно данным статведомства, а на предыдущей отчетной неделе - снизилась на 0,08%. Последний раз рост цен на свинину фиксировался в период со 2 по 8 апреля (на 0,2%), после чего в течение 13 недель свинина в РФ в рознице дешевела.Между тем цены на говядину и мясо кур продолжают снижаться: на отчетной неделе - на 0,02% и на 0,09%, на прошлой - на 0,01% и на 0,17% соответственно. С начала года по 15 июля свинина в РФ подорожала на 0,51%, говядина - на 14%, а мясо кур - на 1,84%.Как и прежде, снижаются цены на яйца, сахар и подсолнечное масло: за период со 9 по 15 июля эти продукты подешевели на 1,64%, 0,66% и 0,42%, а неделей ранее - на 1,05%, на 1,28% и 0,4% соответственно. С начала года яйца в РФ подешевели на 17,19%, а сахар и подсолнечное масло - подорожали на 32,42% и на 12,41%.Рис с 9 по 15 июля подорожал на 0,06% (неделей ранее - на 0,01%, с начала года - на 30,72%), гречка подешевела на 0,62% (неделей ранее - на 0,07%, с начала года - подорожала на 16,78%). Черный хлеб подорожал на 0,07% (на прошлой неделе - на 0,25%, с начала года - на 9,52%), белый - подешевел на 0,01% (до этого - подорожал на 0,11%, с начала года - на 11,34%). Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,26% (на прошлой - на 0,03%, а с начала года стала дороже на 14,56%).

https://ria.ru/20220720/fas-1803722667.html

https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html

https://rsport.ria.ru/20220628/dietolog-1798692792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты