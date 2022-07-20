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В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар - РИА Новости, 20.07.2022
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В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар - РИА Новости, 20.07.2022
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар
Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:36
2022-07-20T23:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание произошло, предположительно, в районе дома 42 на Ленинском проспекте. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе возможного пожара сильное задымление - дым наблюдается даже на проезжей части.По данным корреспондента РИА Новости, к месту ЧП проехали как минимум четыре пожарных расчета.
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происшествия, москва
23:36 20.07.2022
 
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар

На Ленинском проспекте в Москве произошел пожар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Возгорание произошло, предположительно, в районе дома 42 на Ленинском проспекте. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе возможного пожара сильное задымление - дым наблюдается даже на проезжей части.
По данным корреспондента РИА Новости, к месту ЧП проехали как минимум четыре пожарных расчета.
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