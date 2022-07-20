https://ria.ru/20220720/pozhar-1803913010.html
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар - РИА Новости, 20.07.2022
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар
Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:36
2022-07-20T23:36
2022-07-20T23:36
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание произошло, предположительно, в районе дома 42 на Ленинском проспекте. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе возможного пожара сильное задымление - дым наблюдается даже на проезжей части.По данным корреспондента РИА Новости, к месту ЧП проехали как минимум четыре пожарных расчета.
https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_132:0:1468:1002_1920x0_80_0_0_67b5bbc7c1e4e1e21b92187ef94400e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар
На Ленинском проспекте в Москве произошел пожар
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Возгорание произошло, предположительно, в районе дома 42 на Ленинском проспекте. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе возможного пожара сильное задымление - дым наблюдается даже на проезжей части.
По данным корреспондента РИА Новости, к месту ЧП проехали как минимум четыре пожарных расчета.