https://ria.ru/20220720/pozhar-1803913010.html

В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар

В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар - РИА Новости, 20.07.2022

В Москве недалеко от Воробьевых гор произошел пожар

Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:36

2022-07-20T23:36

2022-07-20T23:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание произошло, предположительно, в районе дома 42 на Ленинском проспекте. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе возможного пожара сильное задымление - дым наблюдается даже на проезжей части.По данным корреспондента РИА Новости, к месту ЧП проехали как минимум четыре пожарных расчета.

https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html

москва

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2022

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происшествия, москва