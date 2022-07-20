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На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар
На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2022
На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар
Сильный лесной пожар в районе Пентели на севере Аттики разрастается, на тушение направлены значительные дополнительные силы, сообщил на внеочередном брифинге в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:54
2022-07-20T03:54
2022-07-20T04:17
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АФИНЫ, 20 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар в районе Пентели на севере Аттики разрастается, на тушение направлены значительные дополнительные силы, сообщил на внеочередном брифинге в оперативном штабе пожарной охраны представитель по печати пожарной службы Греции Яннис Артопиос.Сейчас на месте действуют 350 пожарных с 13 пешими группами, в том числе 28 румынских пожарных, 60 автомобилей, периодически используются 15 самолетов и 9 вертолетов, один из которых предназначен для координации с воздуха.До этого в тушении огня участвовали 78 пожарных и пять пеших групп, 22 машины, 11 самолетов и пять вертолетов."Несмотря на неблагоприятные условия с сильным ветром, воздушные средства пожаротушения продолжают работать с учетом безопасности полетов", - сказал он.На месте находятся добровольные пожарные дружины и добровольческие отряды Гражданской защиты, большое количество водовозов.Также были мобилизованы крупные силы греческой полиции для организованного превентивного вывоза граждан из населенных пунктов.По номеру 112 отправлено сообщение об эвакуации поселков Драфи, Антусы, Диони и Дасамари."Пока сообщений о заблокированных огнем людях нет", - сказал представитель службы.
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в мире, греция
03:54 20.07.2022 (обновлено: 04:17 20.07.2022)
На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар
Лесной пожар на севере Аттики разрастается, направлены дополнительные силы спасателей
АФИНЫ, 20 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар в районе Пентели на севере Аттики разрастается, на тушение направлены значительные дополнительные силы, сообщил на внеочередном брифинге в оперативном штабе пожарной охраны представитель по печати пожарной службы Греции Яннис Артопиос.
"Сегодня трудный день. Несколько пожаров, вспыхнувших сегодня, в основном в Арте, Мани, Элатие во Фтиотиде, в Лаконии и Элиде, приобрели большие масштабы. Самый значительный пожар произошел сегодня днем в 17.19 в Пентели. На данный момент пожар разрастается на более широком участке горного массива Пентели", - сообщил представитель службы.
Сейчас на месте действуют 350 пожарных с 13 пешими группами, в том числе 28 румынских пожарных, 60 автомобилей, периодически используются 15 самолетов и 9 вертолетов, один из которых предназначен для координации с воздуха.
До этого в тушении огня участвовали 78 пожарных и пять пеших групп, 22 машины, 11 самолетов и пять вертолетов.
"Несмотря на неблагоприятные условия с сильным ветром, воздушные средства пожаротушения продолжают работать с учетом безопасности полетов", - сказал он.
На месте находятся добровольные пожарные дружины и добровольческие отряды Гражданской защиты, большое количество водовозов.
"Для тушения пожара в Пентели были мобилизованы большие силы пожарных из регионов Центральной и Западной Македонии, Фессалии, Эпира и Центральной Греции. Сотрудники пожарной службы Аттики приведены в полную боевую готовность", - сказал Артопиос.
Также были мобилизованы крупные силы греческой полиции для организованного превентивного вывоза граждан из населенных пунктов.
По номеру 112 отправлено сообщение об эвакуации поселков Драфи, Антусы, Диони и Дасамари.
"Пока сообщений о заблокированных огнем людях нет", - сказал представитель службы.