https://ria.ru/20220720/pozhar-1803605050.html

На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар

На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2022

На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар в районе Пентели на севере Аттики разрастается, на тушение направлены значительные дополнительные силы, сообщил на внеочередном брифинге в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:54

2022-07-20T03:54

2022-07-20T04:17

в мире

греция

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АФИНЫ, 20 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар в районе Пентели на севере Аттики разрастается, на тушение направлены значительные дополнительные силы, сообщил на внеочередном брифинге в оперативном штабе пожарной охраны представитель по печати пожарной службы Греции Яннис Артопиос.Сейчас на месте действуют 350 пожарных с 13 пешими группами, в том числе 28 румынских пожарных, 60 автомобилей, периодически используются 15 самолетов и 9 вертолетов, один из которых предназначен для координации с воздуха.До этого в тушении огня участвовали 78 пожарных и пять пеших групп, 22 машины, 11 самолетов и пять вертолетов."Несмотря на неблагоприятные условия с сильным ветром, воздушные средства пожаротушения продолжают работать с учетом безопасности полетов", - сказал он.На месте находятся добровольные пожарные дружины и добровольческие отряды Гражданской защиты, большое количество водовозов.Также были мобилизованы крупные силы греческой полиции для организованного превентивного вывоза граждан из населенных пунктов.По номеру 112 отправлено сообщение об эвакуации поселков Драфи, Антусы, Диони и Дасамари."Пока сообщений о заблокированных огнем людях нет", - сказал представитель службы.

https://ria.ru/20220718/pozhary-1803136375.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция