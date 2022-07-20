https://ria.ru/20220720/pogoda-1803669113.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2022

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили на вечер среды и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за ливней, града, грозы и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:10

2022-07-20T12:10

2022-07-20T12:40

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на вечер среды и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за ливней, града, грозы и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по региону."От воронежского гидрометцентра поступило штормовое предупреждение: в период с 18 часов 20 июля до 18 часов 21 июля 2022 года по Воронежской области и городу Воронеж местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Сложные погодные условия становятся для жителей Воронежа настоящей проблемой. В частности, после сильного затяжного дождя 13 июня в городе затопило множество улиц, на некоторых потоки воды разрушили дорожное покрытие. Также пострадали частные и многоэтажные жилые дома, где были залиты квартиры и произошло отключение электричества. А 10-11 июля в результате сильного ветра в городе было повалено почти 80 деревьев, были порваны провода, повреждения получили около десяти автомобилей.

https://ria.ru/20220720/zhara-1803644400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, воронеж, россия, общество, погода