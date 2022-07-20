Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/pogoda-1803669113.html
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили на вечер среды и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за ливней, града, грозы и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:10
2022-07-20T12:40
происшествия
воронежская область
воронеж
россия
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на вечер среды и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за ливней, града, грозы и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по региону."От воронежского гидрометцентра поступило штормовое предупреждение: в период с 18 часов 20 июля до 18 часов 21 июля 2022 года по Воронежской области и городу Воронеж местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Сложные погодные условия становятся для жителей Воронежа настоящей проблемой. В частности, после сильного затяжного дождя 13 июня в городе затопило множество улиц, на некоторых потоки воды разрушили дорожное покрытие. Также пострадали частные и многоэтажные жилые дома, где были залиты квартиры и произошло отключение электричества. А 10-11 июля в результате сильного ветра в городе было повалено почти 80 деревьев, были порваны провода, повреждения получили около десяти автомобилей.
https://ria.ru/20220720/zhara-1803644400.html
воронежская область
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_3c5df07270084377e1ee55598044ef46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, воронеж, россия, общество, погода
12:10 20.07.2022 (обновлено: 12:40 20.07.2022)
 
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на вечер среды и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за ливней, града, грозы и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по региону.
"От воронежского гидрометцентра поступило штормовое предупреждение: в период с 18 часов 20 июля до 18 часов 21 июля 2022 года по Воронежской области и городу Воронеж местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Сложные погодные условия становятся для жителей Воронежа настоящей проблемой. В частности, после сильного затяжного дождя 13 июня в городе затопило множество улиц, на некоторых потоки воды разрушили дорожное покрытие. Также пострадали частные и многоэтажные жилые дома, где были залиты квартиры и произошло отключение электричества. А 10-11 июля в результате сильного ветра в городе было повалено почти 80 деревьев, были порваны провода, повреждения получили около десяти автомобилей.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:57
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные
 
ПроисшествияВоронежская областьВоронежРоссияОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала