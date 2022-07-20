https://ria.ru/20220720/pogoda-1803600919.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 20.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:59

2022-07-20T01:59

2022-07-20T05:14

общество

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.На сайте ГУМЧС России по Москве говорится, что в случае необходимости следует обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУМЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

https://ria.ru/20220718/raduga-1803327744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, россия