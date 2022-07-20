https://ria.ru/20220720/pogoda-1803600919.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 20.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:59
2022-07-20T01:59
2022-07-20T05:14
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москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.На сайте ГУМЧС России по Москве говорится, что в случае необходимости следует обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУМЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия
01:59 20.07.2022 (обновлено: 05:14 20.07.2022)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
В Москве утром в среду ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду