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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 20.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 20.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:59
2022-07-20T05:14
общество
москва
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.На сайте ГУМЧС России по Москве говорится, что в случае необходимости следует обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУМЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.
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общество, москва, россия
01:59 20.07.2022 (обновлено: 05:14 20.07.2022)
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве утром в среду ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утром в среду и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
Двойная радуга над Москвой - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 20:26
Над Москвой после дождя появилась двойная радуга
На сайте ГУМЧС России по Москве говорится, что в случае необходимости следует обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУМЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.
 
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