https://ria.ru/20220720/poezd-1803639087.html

В Приамурье поезд врезался в выехавшую на пути машину

В Приамурье поезд врезался в выехавшую на пути машину - РИА Новости, 20.07.2022

В Приамурье поезд врезался в выехавшую на пути машину

Пассажирский поезд в Амурской области врезался в выехавший на переезд автомобиль, погибли водитель машины и два пассажира, сообщает Забайкальская железная... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:36

2022-07-20T10:36

2022-07-20T11:11

происшествия

авто

белогорск

новосибирск

забайкальская железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд в Амурской области врезался в выехавший на переезд автомобиль, погибли водитель машины и два пассажира, сообщает Забайкальская железная дорога."В 14.08 местного времени (08.08 мск) на железнодорожном переезде в границах перегона Украина – Белогорск Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.Погибли водитель и два пассажира автомобиля.Задержан пассажирский поезд №8 сообщением Новосибирск – Владивосток на 35 минут. Ущерб железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу устанавливается.Как уточняет областная прокуратура, погибли двое взрослых и 14-летняя девочка."В машине также находились еще две несовершеннолетние. В настоящее время они госпитализированы в учреждение здравоохранения. Транспортное средство не подлежит восстановлению", - отмечает прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/poezd-1793057619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, белогорск, новосибирск, забайкальская железная дорога