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ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий - РИА Новости, 20.07.2022
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ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий
ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий - РИА Новости, 20.07.2022
ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий
ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:59
2022-07-20T14:59
втб
вэб.рф (вэб)
россия
денис бортников
экономика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы кредита, сообщает пресс-служба ВТБ.Получение "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ доступно в ВТБ в рамках льготного кредитования системообразующих организаций по всем основным госпрограммам − для промышленности и торговли, АПК, ТЭК, транспортного комплекса, ИТ, а также строительства и коммерческой недвижимости."В период перестройки процессов во всех отраслях экономики поддержка системообразующих предприятий – одна из приоритетных задач государства и банков. Совместно с ВЭБ.РФ мы первыми на рынке предлагаем льготные кредиты с использованием механизма "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ по комплексу госпрограмм поддержки системообразующих организаций. Новая мера поддержки простимулирует рост кредитования ключевых российских компаний, позволит им восполнить ресурсы и эффективно решать задачи по дальнейшему развитию", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, "зонтичное" поручительство, реализованное совместно с ВТБ, позволяет осуществить комплексную отраслевую поддержку системообразующих организаций. Наличие поручительства ВЭБ.РФ дает возможность ВТБ оперативно предоставлять льготное финансирование компаниям реального сектора экономики РФ.Как отмечает пресс-служба, оформление поручительства не приводит к увеличению стоимости кредита для клиента. Для его получения заемщику не нужно самостоятельно обращаться в ВЭБ.РФ и предоставлять дополнительные документы. Кредит под поручительство полностью оформит ВТБ.
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втб, вэб.рф (вэб), россия, денис бортников, экономика
14:59 20.07.2022
 

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы кредита, сообщает пресс-служба ВТБ.
Получение "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ доступно в ВТБ в рамках льготного кредитования системообразующих организаций по всем основным госпрограммам − для промышленности и торговли, АПК, ТЭК, транспортного комплекса, ИТ, а также строительства и коммерческой недвижимости.
"В период перестройки процессов во всех отраслях экономики поддержка системообразующих предприятий – одна из приоритетных задач государства и банков. Совместно с ВЭБ.РФ мы первыми на рынке предлагаем льготные кредиты с использованием механизма "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ по комплексу госпрограмм поддержки системообразующих организаций. Новая мера поддержки простимулирует рост кредитования ключевых российских компаний, позволит им восполнить ресурсы и эффективно решать задачи по дальнейшему развитию", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября 2021, 12:09
ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП
По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, "зонтичное" поручительство, реализованное совместно с ВТБ, позволяет осуществить комплексную отраслевую поддержку системообразующих организаций. Наличие поручительства ВЭБ.РФ дает возможность ВТБ оперативно предоставлять льготное финансирование компаниям реального сектора экономики РФ.
Как отмечает пресс-служба, оформление поручительства не приводит к увеличению стоимости кредита для клиента. Для его получения заемщику не нужно самостоятельно обращаться в ВЭБ.РФ и предоставлять дополнительные документы. Кредит под поручительство полностью оформит ВТБ.
 
ВТБВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияДенис БортниковЭкономика
 
 
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