https://ria.ru/20220720/podderzhka-1803733446.html

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий - РИА Новости, 20.07.2022

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:59

2022-07-20T14:59

2022-07-20T14:59

втб

вэб.рф (вэб)

россия

денис бортников

экономика

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы кредита, сообщает пресс-служба ВТБ.Получение "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ доступно в ВТБ в рамках льготного кредитования системообразующих организаций по всем основным госпрограммам − для промышленности и торговли, АПК, ТЭК, транспортного комплекса, ИТ, а также строительства и коммерческой недвижимости."В период перестройки процессов во всех отраслях экономики поддержка системообразующих предприятий – одна из приоритетных задач государства и банков. Совместно с ВЭБ.РФ мы первыми на рынке предлагаем льготные кредиты с использованием механизма "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ по комплексу госпрограмм поддержки системообразующих организаций. Новая мера поддержки простимулирует рост кредитования ключевых российских компаний, позволит им восполнить ресурсы и эффективно решать задачи по дальнейшему развитию", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, "зонтичное" поручительство, реализованное совместно с ВТБ, позволяет осуществить комплексную отраслевую поддержку системообразующих организаций. Наличие поручительства ВЭБ.РФ дает возможность ВТБ оперативно предоставлять льготное финансирование компаниям реального сектора экономики РФ.Как отмечает пресс-служба, оформление поручительства не приводит к увеличению стоимости кредита для клиента. Для его получения заемщику не нужно самостоятельно обращаться в ВЭБ.РФ и предоставлять дополнительные документы. Кредит под поручительство полностью оформит ВТБ.

https://ria.ru/20210914/poruchitelstvo-1749982737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, вэб.рф (вэб), россия, денис бортников, экономика