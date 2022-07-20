https://ria.ru/20220720/pererabotka-1803690816.html
Ставропольский АПК за полгода увеличил экспорт переработки в полтора раза
Ставропольский АПК за полгода увеличил экспорт переработки в полтора раза - РИА Новости, 20.07.2022
Ставропольский АПК за полгода увеличил экспорт переработки в полтора раза
Ставропольские предприятия АПК в I полугодии 2022 года увеличили экспорт продукции переработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:02
2022-07-20T13:02
2022-07-20T13:02
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬЕ, 20 июл – РИА Новости. Ставропольские предприятия АПК в I полугодии 2022 года увеличили экспорт продукции переработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 179 миллионов долларов, сообщает комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.При этом отмечается, что в данных объёмах не учитывается экспорт зерна.Объемы производства продовольствия на Ставрополье позволяют обеспечивать не только внутренние потребности населения, но и поставки на экспорт. Так, по производству мяса и субпродуктов – превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочные изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке – в 1,9 раза, маслу растительному – в 2,8 раза, маслу сливочному – в полтора раза.Эти же направления стали лидирующими при работе с импортерами в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Например, мясная и молочная продукция принесла производителям 107 миллионов долларов, что почти в два раза превышает показатель прошлого года; масложировая продукция – 32,8 миллиона долларов (на 10,3% больше), готовая пищевая продукция – 30 миллионов долларов (рост порядка в два раза).Свою роль в стабилизации ситуации сыграла возможность производителями получить поддержку. Более 4 миллиардов рублей льготных кредитов при поддержке краевого комитета по торговле направлено на пополнение оборотных средств. Средства получили молокоперерабатывающая отрасль – 1,6 миллиарда рублей, мясоперерабатывающая и мукомольно-крупяная отрасли – по 1 миллиарду рублей; хлебопекарная отрасль – 420 миллионов рублей. Кроме того, хлебопекарные предприятия получили субсидию – 40,3 миллиона рублей.В рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", финансирование которой в текущем году по поручению главы региона Владимира Владимирова увеличено в 6 раз – до 36,6 миллиона рублей – комитет поддержал 16 ставропольских товаропроизводителей, возместив им часть затрат на приобретение технологичного оборудования.
https://ria.ru/20220513/golubika-1788363109.html
https://ria.ru/20220526/investproekty-1790909608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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ставропольский край, владимир владимиров, экономика
СТАВРОПОЛЬЕ, 20 июл – РИА Новости. Ставропольские предприятия АПК в I полугодии 2022 года увеличили экспорт продукции переработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 179 миллионов долларов, сообщает комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
При этом отмечается, что в данных объёмах не учитывается экспорт зерна.
Объемы производства продовольствия на Ставрополье позволяют обеспечивать не только внутренние потребности населения, но и поставки на экспорт. Так, по производству мяса и субпродуктов – превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочные изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке – в 1,9 раза, маслу растительному – в 2,8 раза, маслу сливочному – в полтора раза.
Эти же направления стали лидирующими при работе с импортерами в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Например, мясная и молочная продукция принесла производителям 107 миллионов долларов, что почти в два раза превышает показатель прошлого года; масложировая продукция – 32,8 миллиона долларов (на 10,3% больше), готовая пищевая продукция – 30 миллионов долларов (рост порядка в два раза).
Свою роль в стабилизации ситуации сыграла возможность производителями получить поддержку. Более 4 миллиардов рублей льготных кредитов при поддержке краевого комитета по торговле направлено на пополнение оборотных средств. Средства получили молокоперерабатывающая отрасль – 1,6 миллиарда рублей, мясоперерабатывающая и мукомольно-крупяная отрасли – по 1 миллиарду рублей; хлебопекарная отрасль – 420 миллионов рублей. Кроме того, хлебопекарные предприятия получили субсидию – 40,3 миллиона рублей.
В рамках госпрограммы Ставропольского края
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", финансирование которой в текущем году по поручению главы региона Владимира Владимирова
увеличено в 6 раз – до 36,6 миллиона рублей – комитет поддержал 16 ставропольских товаропроизводителей, возместив им часть затрат на приобретение технологичного оборудования.