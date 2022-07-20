https://ria.ru/20220720/parki-1803798015.html

Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО

Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО - РИА Новости, 20.07.2022

Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО

Акция "Ночь в парке" пройдет в парках и зонах отдыха 10 городских округов Московской области 23 июля. Посетителей ждут концерты, экскурсии и мастер-классы. Об... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:15

2022-07-20T17:15

2022-07-20T17:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Акция "Ночь в парке" пройдет в парках и зонах отдыха 10 городских округов Московской области 23 июля. Посетителей ждут концерты, экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360".В 22.00 акция начнется в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде. Там проведут занятия йогой, джазовый концерт и кулинарный мастер-класс. Также с 22.00 можно будет посетить парк "Сестрорецкий" в Клину. Гостей парка ожидает экскурсия на самокатах, танцевальный мастер-класс, выставка картин и музыкальные перформансы. В парке "Победа" в Талдоме с 22.00 для гостей проведут джазовый концерт и кулинарные мастер-классы.Кроме того, орехово-зуевский парк "Дулевский" представит посетителям выставку ретроавтомобилей. Посетить мероприятие можно будет с 19.00. В парке "Пехорка" в Балашихе выступит певица и блогер Анири, а на смотровой площадке устроят романтичный DJ-сет. Можайский парк "Ривьера" с 20.00 проведет танцевальные мастер-классы, а ещегости смогут поучаствовать в квесте "Ночной дозор". Также там пройдет выставка местных художников и выступления уличных музыкантов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)