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Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО - РИА Новости, 20.07.2022
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https://ria.ru/20220720/parki-1803798015.html
Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО
Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО - РИА Новости, 20.07.2022
Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО
Акция "Ночь в парке" пройдет в парках и зонах отдыха 10 городских округов Московской области 23 июля. Посетителей ждут концерты, экскурсии и мастер-классы. Об... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:15
2022-07-20T17:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Акция "Ночь в парке" пройдет в парках и зонах отдыха 10 городских округов Московской области 23 июля. Посетителей ждут концерты, экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360".В 22.00 акция начнется в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде. Там проведут занятия йогой, джазовый концерт и кулинарный мастер-класс. Также с 22.00 можно будет посетить парк "Сестрорецкий" в Клину. Гостей парка ожидает экскурсия на самокатах, танцевальный мастер-класс, выставка картин и музыкальные перформансы. В парке "Победа" в Талдоме с 22.00 для гостей проведут джазовый концерт и кулинарные мастер-классы.Кроме того, орехово-зуевский парк "Дулевский" представит посетителям выставку ретроавтомобилей. Посетить мероприятие можно будет с 19.00. В парке "Пехорка" в Балашихе выступит певица и блогер Анири, а на смотровой площадке устроят романтичный DJ-сет. Можайский парк "Ривьера" с 20.00 проведет танцевальные мастер-классы, а ещегости смогут поучаствовать в квесте "Ночной дозор". Также там пройдет выставка местных художников и выступления уличных музыкантов.
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московская область (подмосковье)
17:15 20.07.2022
 

Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Акция "Ночь в парке" пройдет в парках и зонах отдыха 10 городских округов Московской области 23 июля. Посетителей ждут концерты, экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360".
В 22.00 акция начнется в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде. Там проведут занятия йогой, джазовый концерт и кулинарный мастер-класс. Также с 22.00 можно будет посетить парк "Сестрорецкий" в Клину. Гостей парка ожидает экскурсия на самокатах, танцевальный мастер-класс, выставка картин и музыкальные перформансы. В парке "Победа" в Талдоме с 22.00 для гостей проведут джазовый концерт и кулинарные мастер-классы.
Кроме того, орехово-зуевский парк "Дулевский" представит посетителям выставку ретроавтомобилей. Посетить мероприятие можно будет с 19.00. В парке "Пехорка" в Балашихе выступит певица и блогер Анири, а на смотровой площадке устроят романтичный DJ-сет. Можайский парк "Ривьера" с 20.00 проведет танцевальные мастер-классы, а ещегости смогут поучаствовать в квесте "Ночной дозор". Также там пройдет выставка местных художников и выступления уличных музыкантов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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