https://ria.ru/20220720/ovoschi-1803628958.html

Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей

Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 20.07.2022

Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей

Липецкие овощеводы вырастили и собрали в теплицах более ста тысяч тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн больше показателей на аналогичный месяц прошлого года, РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:46

2022-07-20T09:46

2022-07-20T09:46

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Липецкие овощеводы вырастили и собрали в теплицах более ста тысяч тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн больше показателей на аналогичный месяц прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.."На начало текущей недели в четырёх теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 103 тысячи тонн овощей закрытого грунта, что является рекодным показателем для Липецкой области", - сказал губернатор.По его словам, больше всего собрано томатов - почти 54 тысячи тонн, на втором месяце огурцы - 48,5 тысяч тонн, салата получено 600 тонн.Артамонов отметил, что Липецкая область уже не первый год занимает первое место в России по производству овощей закрытого грунта."За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. Убеждён, что это далеко не последний выдающийся результат в липецком сельском хозяйстве. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220714/korm-1802496438.html

липецкая область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, экономика, игорь артамонов