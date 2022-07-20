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Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей
Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 20.07.2022
Липецкие аграрии собрали более ста тысяч тонн тепличных овощей
Липецкие овощеводы вырастили и собрали в теплицах более ста тысяч тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн больше показателей на аналогичный месяц прошлого года, РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:46
2022-07-20T09:46
2022-07-20T09:46
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Липецкие овощеводы вырастили и собрали в теплицах более ста тысяч тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн больше показателей на аналогичный месяц прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.."На начало текущей недели в четырёх теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 103 тысячи тонн овощей закрытого грунта, что является рекодным показателем для Липецкой области", - сказал губернатор.По его словам, больше всего собрано томатов - почти 54 тысячи тонн, на втором месяце огурцы - 48,5 тысяч тонн, салата получено 600 тонн.Артамонов отметил, что Липецкая область уже не первый год занимает первое место в России по производству овощей закрытого грунта."За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. Убеждён, что это далеко не последний выдающийся результат в липецком сельском хозяйстве. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220714/korm-1802496438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, экономика, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Липецкие овощеводы вырастили и собрали в теплицах более ста тысяч тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн больше показателей на аналогичный месяц прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов..
"На начало текущей недели в четырёх теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 103 тысячи тонн овощей закрытого грунта, что является рекодным показателем для Липецкой области", - сказал губернатор.
По его словам, больше всего собрано томатов - почти 54 тысячи тонн, на втором месяце огурцы - 48,5 тысяч тонн, салата получено 600 тонн.
Артамонов отметил, что Липецкая область
уже не первый год занимает первое место в России
по производству овощей закрытого грунта.
"За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. Убеждён, что это далеко не последний выдающийся результат в липецком сельском хозяйстве. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития", – сказал Артамонов.