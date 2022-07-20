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Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США - РИА Новости, 20.07.2022
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Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США - РИА Новости, 20.07.2022
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
Министру обороны США Ллойду Остину лучше заняться подсчетом ошибок США, он "отдалился от реальности", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:26
2022-07-20T22:26
сша
россия
в мире
леонид слуцкий (политик)
пентагон
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину лучше заняться подсчетом ошибок США, он "отдалился от реальности", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Слуцкий отметил, что США обвиняют Россию во многих проблемах."А теперь им только и остается, что во всем обвинять Россию - от роста цен на бензин до анормальной жары. В собственном глазу бревна не видят", - уточнил он.
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сша, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), пентагон, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
22:26 20.07.2022
 
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США

Председатель ЛДПР Слуцкий посоветовал главе Пентагона Остину заняться подсчетом ошибок США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину лучше заняться подсчетом ошибок США, он "отдалился от реальности", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила "просчет", решив, что "может продержаться дольше Украины". Господин Остин явно отдалился от реальности… Глава Пентагона лучше бы занялся подсчетами ошибок США", - написал он.
Слуцкий отметил, что США обвиняют Россию во многих проблемах.
"А теперь им только и остается, что во всем обвинять Россию - от роста цен на бензин до анормальной жары. В собственном глазу бревна не видят", - уточнил он.
Видеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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СШАРоссияВ миреЛеонид Слуцкий (политик)ПентагонЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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