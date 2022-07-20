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Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США - РИА Новости, 20.07.2022
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
Министру обороны США Ллойду Остину лучше заняться подсчетом ошибок США, он "отдалился от реальности", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:26
2022-07-20T22:26
2022-07-20T22:26
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в мире
леонид слуцкий (политик)
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ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину лучше заняться подсчетом ошибок США, он "отдалился от реальности", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Слуцкий отметил, что США обвиняют Россию во многих проблемах."А теперь им только и остается, что во всем обвинять Россию - от роста цен на бензин до анормальной жары. В собственном глазу бревна не видят", - уточнил он.
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сша, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), пентагон, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
Председатель ЛДПР Слуцкий посоветовал главе Пентагона Остину заняться подсчетом ошибок США