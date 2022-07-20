https://ria.ru/20220720/oruzhie-1803717026.html

Эксперт заявил, что Россия может испытать много вооружения на Украине

Эксперт заявил, что Россия может испытать много вооружения на Украине - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперт заявил, что Россия может испытать много вооружения на Украине

Россия располагает многими новыми и перспективными образцами вооружений, в том числе РСЗО с "умными" боеприпасами "Торнадо-С", которые можно будет задействовать РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:14

2022-07-20T14:14

2022-07-20T14:22

технологии

россия

украина

глонасс (система навигации)

ми-28нм

су-57

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия располагает многими новыми и перспективными образцами вооружений, в том числе РСЗО с "умными" боеприпасами "Торнадо-С", которые можно будет задействовать в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал слова инспектора сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, заявившего в интервью газете Handelsblatt, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами для ведения боевых действий на Украине."Действительно, у нас есть ещё немало современных и перспективных образцов обычных вооружений, которые мы могли бы испытать в боевых условиях в ходе спецоперации. Надеюсь, что там будет применена, в том числе, реактивная система залпового огня "Торнадо-С" с корректируемыми снарядами. В отличие от наших площадных РСЗО, эти установки могут работать точечно и корректируется по спутниковой системе ГЛОНАСС и беспилотникам-разведчикам", - сказал Леонков.Эксперт напомнил, что в рамках спецоперации впервые были применены новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов с борта вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Кроме того, состоялось боевое применение истребителей пятого поколения Су-57.По мнению Леонкова, "боевое крещение" также могут пройти перспективные БТР "Бумеранг", модернизированные танки Т-80БВМ, боевая машина для стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", система дистанционного минирования "Земледелие".

https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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технологии, россия, украина, глонасс (система навигации), ми-28нм, су-57