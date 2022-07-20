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Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803793109.html
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:57
2022-07-20T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В 16:40 (совпадает с мск) в поселке городского типа Александровка обнаружен погибший в результате артобстрела мужчина. Данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны ДНР заявлял, что украинские войска в среду обстреляли школу в Александровке.
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:57 20.07.2022 (обновлено: 17:14 20.07.2022)
 
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Житель Александровки в ДНР погиб при артобстреле со стороны украинских войск

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В 16:40 (совпадает с мск) в поселке городского типа Александровка обнаружен погибший в результате артобстрела мужчина. Данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны ДНР заявлял, что украинские войска в среду обстреляли школу в Александровке.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 19:58Специальная военная операция на Украине
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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