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Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022

Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:57

2022-07-20T16:57

2022-07-20T17:14

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В 16:40 (совпадает с мск) в поселке городского типа Александровка обнаружен погибший в результате артобстрела мужчина. Данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны ДНР заявлял, что украинские войска в среду обстреляли школу в Александровке.

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр