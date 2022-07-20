https://ria.ru/20220720/obstrel-1803793109.html
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:57
2022-07-20T16:57
2022-07-20T17:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В 16:40 (совпадает с мск) в поселке городского типа Александровка обнаружен погибший в результате артобстрела мужчина. Данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны ДНР заявлял, что украинские войска в среду обстреляли школу в Александровке.
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:57 20.07.2022 (обновлено: 17:14 20.07.2022)
Житель Александровки в ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель Александровки в ДНР погиб при артобстреле со стороны украинских войск