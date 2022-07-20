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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803768016.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Широка Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
15:40 20.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела из РСЗО "Град" со стороны украинских войск
Последствия обстрела из РСЗО Град со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела из РСЗО "Град" со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
Широка Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
Киев публикует фейки об эвакуации в ДНР, заявили в штабе республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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