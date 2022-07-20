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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
2022-07-20T15:40
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск -ред.) - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Широка Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки.
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке 40 снарядов из "Града"