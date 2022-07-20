https://ria.ru/20220720/obstrel-1803639810.html
В Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины
В Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 20.07.2022
В Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины
Три населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:39
2022-07-20T10:39
2022-07-20T10:44
происшествия
специальная военная операция на украине
в мире
рыльский район
городище
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Три населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram-канале."Около часа назад украинские неонацисты обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района вблизи контрольно - пропускного пункта "Крупец". Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, 3 населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний", — сообщил Андрей Лисман.
https://ria.ru/20220720/obstrely-1803623887.html
рыльский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, в мире, рыльский район, городище
10:39 20.07.2022 (обновлено: 10:44 20.07.2022)
В Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины
Три населенных пункта Курской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины