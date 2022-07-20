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Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803607567.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска второй за утро обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:06
2022-07-20T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска второй за утро обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска в среду обстреляли один раз обстреливали Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
05:06 20.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска второй за утро обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска в среду обстреляли один раз обстреливали Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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