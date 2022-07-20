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В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/nedovolstvo-1803639413.html
В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР
В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022
В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР
Недовольство растет в украинских войсках на соледарском направлении из-за плохого обеспечения запасными частями к вооружению и технике, сообщил офицер Народной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:37
2022-07-20T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
соледар
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Недовольство растет в украинских войсках на соледарском направлении из-за плохого обеспечения запасными частями к вооружению и технике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку."В 72-й механизированной, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригаде вооруженных формирований Украины, отвечающих за соледарское направление, растет недовольство среди личного состава в связи с низким уровнем обеспечения запасными частями к вооружению и технике", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в украинских войсках из-за "интенсивного использования артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпался", а запчасти на поставленные Западом орудия доставляются с большими перебоями.Соледар расположен в 20 километрах от Артемовска (Бахмута), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда наступают на город.
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луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, соледар
10:37 20.07.2022
 
В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР

ЛНР: в ВСУ на соледарском направлении растет недовольство из-за недостатка вооружения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Недовольство растет в украинских войсках на соледарском направлении из-за плохого обеспечения запасными частями к вооружению и технике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку.
"В 72-й механизированной, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригаде вооруженных формирований Украины, отвечающих за соледарское направление, растет недовольство среди личного состава в связи с низким уровнем обеспечения запасными частями к вооружению и технике", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в украинских войсках из-за "интенсивного использования артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпался", а запчасти на поставленные Западом орудия доставляются с большими перебоями.
Соледар расположен в 20 километрах от Артемовска (Бахмута), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда наступают на город.
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