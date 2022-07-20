https://ria.ru/20220720/nedovolstvo-1803639413.html

В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР

В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022

В ВСУ на соледарском направлении растет недовольство, заявили в ЛНР

Недовольство растет в украинских войсках на соледарском направлении из-за плохого обеспечения запасными частями к вооружению и технике, сообщил офицер Народной... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:37

2022-07-20T10:37

2022-07-20T10:37

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

соледар

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Недовольство растет в украинских войсках на соледарском направлении из-за плохого обеспечения запасными частями к вооружению и технике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку."В 72-й механизированной, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригаде вооруженных формирований Украины, отвечающих за соледарское направление, растет недовольство среди личного состава в связи с низким уровнем обеспечения запасными частями к вооружению и технике", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в украинских войсках из-за "интенсивного использования артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпался", а запчасти на поставленные Западом орудия доставляются с большими перебоями.Соледар расположен в 20 километрах от Артемовска (Бахмута), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда наступают на город.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

луганская народная республика

украина

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, соледар