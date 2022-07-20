https://ria.ru/20220720/nato-1803873707.html

Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов

Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов - РИА Новости, 20.07.2022

Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что обсудил по телефону с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:03

2022-07-20T19:03

2022-07-20T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что обсудил по телефону с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи вопросы совместной работы офицеров на уровне штабов."Провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи… Во время разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - написал Залужный в своем Telegram-канале.Каволи стал главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 1 июля.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, валерий залужный, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины