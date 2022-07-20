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Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/nato-1803873707.html
Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов
Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов - РИА Новости, 20.07.2022
Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов
Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что обсудил по телефону с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:03
2022-07-20T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что обсудил по телефону с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи вопросы совместной работы офицеров на уровне штабов."Провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи… Во время разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - написал Залужный в своем Telegram-канале.Каволи стал главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 1 июля.
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в мире, украина, нато, валерий залужный, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
19:03 20.07.2022
 
Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов

Главком ВСУ Залужный и командир НАТО в Европе Каволи обсудили координацию на уровне штабов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что обсудил по телефону с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи вопросы совместной работы офицеров на уровне штабов.
"Провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи… Во время разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Каволи стал главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 1 июля.
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