https://ria.ru/20220720/nalichnye-1803616278.html

Туроператоры посоветовали россиянам брать в Турцию наличные

Туроператоры посоветовали россиянам брать в Турцию наличные - РИА Новости, 20.07.2022

Туроператоры посоветовали россиянам брать в Турцию наличные

Россияне в Турции могут оплатить покупки или экскурсии картой "Мир", но наличные доллары или евро не помешают, а в некоторых местах путешественники могут даже... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:32

2022-07-20T08:32

2022-07-20T08:32

туризм

новости - туризм

турция

карта "мир"

anex tour

tez tour

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне в Турции могут оплатить покупки или экскурсии картой "Мир", но наличные доллары или евро не помешают, а в некоторых местах путешественники могут даже расплатиться наличными рублями, рассказали РИА Новости представители отрасли."Вопросы оплаты дополнительных услуг и сувениров в Турции относятся к одним из основных моментов, которые интересуют туристов при бронировании тура. И хотя более 90% выбирают отели на "все включено", есть и такие, кто планирует питаться на отдыхе самостоятельно. Особенно это актуально для туристов, отдыхающих в так называемой "английской зоне" на слиянии Эгейского и Средиземного морей и путешествующих в Даламан, где часть отелей не работает по системе "все включено", - сказали в "Интуристе"."Таким туристам турагенты советуют брать с собой карту "Мир". По ней на курорте можно снять в банкоматах турецкие лиры или расплатиться по карте через терминал. Проблем с оплатами по карте "Мир" у россиян практически не возникает. Большинство туристов, у которых карты "Мир" до этого не было, предпочитают открыть ее перед поездкой", - добавили в туроператоре.В туркомпании также уточнили, что карты платежной системы "Мир" принимают не все турецкие банки, а только четыре из них - Ziraat Bankasi, Vakifbank, Is Bankasi, Deniz Bank, Halkbank. "В туристических зонах провинции Анталья, например, на небольших базарчиках можно расплатится как по карте, так и наличными, долларами или евро. Но в магазинах и торговых центрах оплата принимается в турецких лирах или по банковским картам, в том числе по карте "Мир", - рассказали в "Интуристе".В Tez Tour рассказали РИА Новости, что в обменных пунктах, некоторых отелях и магазинах Турции принимают и российские рубли. "Представители принимающего партнера нашей компании в Турции тоже могут помочь туристам с обменом рублей. По наблюдению туроператора, большинство клиентов приезжает на отдых с картами "Мир". Евро и доллары продолжают принимать повсеместно, как правило, курс указан на кассе", - сказали в туроператоре.В Tez Tour напомнили, что со 2 марта действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов. "Оплата рублями, скорее, носит локальный характер, в каком-то месте могут их обменять, где-то откажут. Поэтому попробовать можно, но не стоит рассчитывать на этот вариант как на единственный. На всякий случай стоит иметь при себе карту "Мир", и в том числе наличные средства", - рассказали в Anex Tour.Туроператоры также добавили предварительное бронирование экскурсий, которые включаются в турпакет и оплата производится рублями при покупке путевки. "Как еще один альтернативный вариант для покупки экскурсий, фаст-трека и прочих дополнительных услуг у туроператора, гидам были приобретены POS-терминалы, которые поддерживают оплату картами "Мир", - указали в Anex Tour.

https://ria.ru/20220718/layner-1803149946.html

https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, карта "мир", anex tour, tez tour