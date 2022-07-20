https://ria.ru/20220720/nalichka-1803626678.html
Россиянам посоветовали взять наличную валюту при поездке в Финляндию
Россиянам посоветовали взять наличную валюту при поездке в Финляндию - РИА Новости, 20.07.2022
Россиянам посоветовали взять наличную валюту при поездке в Финляндию
Россиянам при поездке в Финляндию понадобятся наличная валюта или карты иностранных банков, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:36
2022-07-20T09:36
2022-07-20T09:36
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиянам при поездке в Финляндию понадобятся наличная валюта или карты иностранных банков, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля 2022 года. В первый день после открытия границы ее пересекли более 5 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько было до коронавирусных ограничений, сообщил в субботу глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф."Ехать можно только с наличной валютой или с картами иностранных банков, полученных за рубежом, в Узбекистане, Армении или Белоруссии", - сообщили в "Интуристе".В компании отметили, что такая же подготовка необходима россиянам перед поездкой в Грецию, на Кипр и все остальные туристические страны Европы."В ЕС карту "Мир" нигде не принимают. Если говорить о таких популярных направлениях отдыха у россиян, как Кипр или Греция, то здесь начали принимать карту Union Pay. Однако это далеко не повсеместная практика. На Кипре терминалы, принимающие Union Pay, стали появляться в лобби пятизвёздочных отелей", - добавили в туроператоре.
https://ria.ru/20220718/evro-1803269152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, финляндия, интурист, евросоюз
Россиянам посоветовали взять наличную валюту при поездке в Финляндию
Туроператор "Интурист" посоветовал россиянам брать наличную валюту при поездке в Финляндию