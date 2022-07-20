https://ria.ru/20220720/nadoi-1803680679.html

Липецкая область вошла в тройку лидеров в ЦФО по надоям молока

Липецкая область вошла в тройку лидеров в ЦФО по надоям молока - РИА Новости, 20.07.2022

Липецкая область вошла в тройку лидеров в ЦФО по надоям молока

По итогам прошлого года надои молока от одной коровы в Липецкой области составили 8,5 тысяч килограммов в год, позволив животноводам региона войти в тройку... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:45

2022-07-20T12:45

2022-07-20T12:45

липецкая область

липецкая область

задонский район

экономика

игорь артамонов

молоко

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ЛИПЕЦК, 20 июл – РИА Новости. По итогам прошлого года надои молока от одной коровы в Липецкой области составили 8,5 тысяч килограммов в год, позволив животноводам региона войти в тройку лидеров по этому показателю в ЦФО и в десятку лидеров по России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он также отметил, что в регионе есть предприятия, где от одной коровы получают свыше 10 тысяч литров молока в год."Сейчас молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. За четыре года наши животноводы улучшили показатели продуктивности дойного стада почти на две тысячи килограммов на одну корову или на 128 процентов. Это хороший показатель, но не окончательный. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - сказал Артамонов.По словам главы региона, за шесть месяцев этого года животноводы Липецкой области уже произвели почти 128 тысяч тонн молока, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет поголовье молочного стада. В этом году оно увеличилось более чем на две тысячи голов и в настоящее время составляет почти 37 тысяч коров. Производством молока в регионе занимаются более 60 сельхозпредприятий. В скором времени планируется открытие еще двух молочных комплексов: в селе Рогожино Задонского района - почти на две тысячи голов дойного стада, а в селе Топки Лев-Толстовского района - на 1,2 тысячи голов.

https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html

липецкая область

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, задонский район, экономика, игорь артамонов, молоко