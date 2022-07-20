Липецкая область вошла в тройку лидеров в ЦФО по надоям молока
ЛИПЕЦК, 20 июл – РИА Новости. По итогам прошлого года надои молока от одной коровы в Липецкой области составили 8,5 тысяч килограммов в год, позволив животноводам региона войти в тройку лидеров по этому показателю в ЦФО и в десятку лидеров по России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он также отметил, что в регионе есть предприятия, где от одной коровы получают свыше 10 тысяч литров молока в год.
"Сейчас молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. За четыре года наши животноводы улучшили показатели продуктивности дойного стада почти на две тысячи килограммов на одну корову или на 128 процентов. Это хороший показатель, но не окончательный. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - сказал Артамонов.
По словам главы региона, за шесть месяцев этого года животноводы Липецкой области уже произвели почти 128 тысяч тонн молока, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет поголовье молочного стада. В этом году оно увеличилось более чем на две тысячи голов и в настоящее время составляет почти 37 тысяч коров. Производством молока в регионе занимаются более 60 сельхозпредприятий. В скором времени планируется открытие еще двух молочных комплексов: в селе Рогожино Задонского района - почти на две тысячи голов дойного стада, а в селе Топки Лев-Толстовского района - на 1,2 тысячи голов.