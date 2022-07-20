https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира

Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира - РИА Новости, 20.07.2022

Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира

Последователи ислама в России выражают уверенность в расширении межгосударственных связей РФ с арабо-мусульманским миром, заявил РИА Новости в среду зампред... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:34

2022-07-20T16:34

2022-07-20T16:34

владимир путин

россия

равиль гайнутдин

рушан аббясов

центральное духовное управление мусульман россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/127856/33/1278563390_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_ce5445b88bec81dc00d047f8ee850dc6.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Последователи ислама в России выражают уверенность в расширении межгосударственных связей РФ с арабо-мусульманским миром, заявил РИА Новости в среду зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов, комментируя трехстороннюю встречу глав Ирана, Турции и России в Тегеране.Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси 19 июля встретились в Тегеране для трехсторонних переговоров. В ходе встречи обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности, ситуации в Сирии и другие."Отрадно, что наша страна выстраивает тесные взаимовыгодные контакты и связи с мусульманскими странами. ДУМ РФ и Совет муфтиев России (СМР) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином на протяжении десятков лет вносит вклад в этот процесс, используя инструменты духовной дипломатии, реализуя проекты и программы, нацеленные на сближение и взаимное познание народов, укрепление сотрудничества в духовной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - сказал Аббясов.Религиозный деятель выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивных взаимоотношений между Россией и мусульманским миром.

https://ria.ru/20220706/musulmane-1800653080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, равиль гайнутдин, рушан аббясов, центральное духовное управление мусульман россии