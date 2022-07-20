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Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира - РИА Новости, 20.07.2022
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Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира
Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира - РИА Новости, 20.07.2022
Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира
Последователи ислама в России выражают уверенность в расширении межгосударственных связей РФ с арабо-мусульманским миром, заявил РИА Новости в среду зампред... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:34
2022-07-20T16:34
владимир путин
россия
равиль гайнутдин
рушан аббясов
центральное духовное управление мусульман россии
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Последователи ислама в России выражают уверенность в расширении межгосударственных связей РФ с арабо-мусульманским миром, заявил РИА Новости в среду зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов, комментируя трехстороннюю встречу глав Ирана, Турции и России в Тегеране.Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси 19 июля встретились в Тегеране для трехсторонних переговоров. В ходе встречи обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности, ситуации в Сирии и другие."Отрадно, что наша страна выстраивает тесные взаимовыгодные контакты и связи с мусульманскими странами. ДУМ РФ и Совет муфтиев России (СМР) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином на протяжении десятков лет вносит вклад в этот процесс, используя инструменты духовной дипломатии, реализуя проекты и программы, нацеленные на сближение и взаимное познание народов, укрепление сотрудничества в духовной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - сказал Аббясов.Религиозный деятель выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивных взаимоотношений между Россией и мусульманским миром.
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владимир путин, россия, равиль гайнутдин, рушан аббясов, центральное духовное управление мусульман россии
16:34 20.07.2022
 
Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира

Аббясов: мусульмане уверены в развитии взаимоотношений России с исламским миром

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Последователи ислама в России выражают уверенность в расширении межгосударственных связей РФ с арабо-мусульманским миром, заявил РИА Новости в среду зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов, комментируя трехстороннюю встречу глав Ирана, Турции и России в Тегеране.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси 19 июля встретились в Тегеране для трехсторонних переговоров. В ходе встречи обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности, ситуации в Сирии и другие.
"Отрадно, что наша страна выстраивает тесные взаимовыгодные контакты и связи с мусульманскими странами. ДУМ РФ и Совет муфтиев России (СМР) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином на протяжении десятков лет вносит вклад в этот процесс, используя инструменты духовной дипломатии, реализуя проекты и программы, нацеленные на сближение и взаимное познание народов, укрепление сотрудничества в духовной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - сказал Аббясов.
Религиозный деятель выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивных взаимоотношений между Россией и мусульманским миром.
Муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Владимир ПутинРоссияРавиль ГайнутдинРушан АббясовЦентральное духовное управление мусульман России
 
 
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