https://ria.ru/20220720/moskalkova-1803693984.html

Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде

Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде - РИА Новости, 20.07.2022

Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев с Донбасса и из Украины, расположенный в санатории... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:12

2022-07-20T13:12

2022-07-20T13:12

общество

донецкая народная республика

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев с Донбасса и из Украины, расположенный в санатории "Дубравушка", и назвала его одним из лучших по условиям, созданным для переселенцев, передает корреспондент РИА Новости."Один из лучших ПВР - Дубравушка, где у каждой семьи есть отдельная комната, есть все необходимое для того, чтобы дети проводили досуг, с ними работают педагоги, аниматоры, есть библиотека, есть на каждом этаже телевизор со специальной детской программой, мы посмотрели как организовано питание для взрослых и детей, все по высшим стандартам. Причем питание проверяется каждый день Роспотребнадзором, который проверяет качество продуктов и необходимое количество калорий. Все как для себя, как для российских детей и тех, кто летом приезжает на отдых за счёт субъекта РФ", - сказала Москалькова.В настоящее время в ПВР проживают 88 человек, из них 38 детей, 9 из которых до 7 лет."Очень высокое не только качество материальной базы, но и душевность персонала, что было важно. Ни один человек не высказал претензии, хотя почти у всех стояли слезы на глазах, потому что у каждой семьи страшная трагедия. Мало того, что они потеряли свой дом, многие потеряли своих близких. Женщина, с которой мы общались, только что потеряла мужа - военнослужащий ДНР. Их родные дома постоянно под обстрелом", - добавила омбудсмен.Также она отметила, что на сегодня уполномоченный и сотрудники аппарата посетили более чем 100 пунктов временного размещения беженцев в 30 регионах РФ."Все соответствует международным стандартам", - подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20220720/bezhentsy-1803620842.html

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общество, донецкая народная республика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)