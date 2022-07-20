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Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде - РИА Новости, 20.07.2022
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Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде
Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде - РИА Новости, 20.07.2022
Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев с Донбасса и из Украины, расположенный в санатории... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:12
2022-07-20T13:12
общество
донецкая народная республика
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев с Донбасса и из Украины, расположенный в санатории "Дубравушка", и назвала его одним из лучших по условиям, созданным для переселенцев, передает корреспондент РИА Новости."Один из лучших ПВР - Дубравушка, где у каждой семьи есть отдельная комната, есть все необходимое для того, чтобы дети проводили досуг, с ними работают педагоги, аниматоры, есть библиотека, есть на каждом этаже телевизор со специальной детской программой, мы посмотрели как организовано питание для взрослых и детей, все по высшим стандартам. Причем питание проверяется каждый день Роспотребнадзором, который проверяет качество продуктов и необходимое количество калорий. Все как для себя, как для российских детей и тех, кто летом приезжает на отдых за счёт субъекта РФ", - сказала Москалькова.В настоящее время в ПВР проживают 88 человек, из них 38 детей, 9 из которых до 7 лет."Очень высокое не только качество материальной базы, но и душевность персонала, что было важно. Ни один человек не высказал претензии, хотя почти у всех стояли слезы на глазах, потому что у каждой семьи страшная трагедия. Мало того, что они потеряли свой дом, многие потеряли своих близких. Женщина, с которой мы общались, только что потеряла мужа - военнослужащий ДНР. Их родные дома постоянно под обстрелом", - добавила омбудсмен.Также она отметила, что на сегодня уполномоченный и сотрудники аппарата посетили более чем 100 пунктов временного размещения беженцев в 30 регионах РФ."Все соответствует международным стандартам", - подчеркнула Москалькова.
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общество, донецкая народная республика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:12 20.07.2022
 
Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде

Москалькова посетила пункт размещения беженцев в Белгороде и назвала его одним из лучших

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев
Пункт временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев с Донбасса и из Украины, расположенный в санатории "Дубравушка", и назвала его одним из лучших по условиям, созданным для переселенцев, передает корреспондент РИА Новости.
"Один из лучших ПВР - Дубравушка, где у каждой семьи есть отдельная комната, есть все необходимое для того, чтобы дети проводили досуг, с ними работают педагоги, аниматоры, есть библиотека, есть на каждом этаже телевизор со специальной детской программой, мы посмотрели как организовано питание для взрослых и детей, все по высшим стандартам. Причем питание проверяется каждый день Роспотребнадзором, который проверяет качество продуктов и необходимое количество калорий. Все как для себя, как для российских детей и тех, кто летом приезжает на отдых за счёт субъекта РФ", - сказала Москалькова.
В настоящее время в ПВР проживают 88 человек, из них 38 детей, 9 из которых до 7 лет.
"Очень высокое не только качество материальной базы, но и душевность персонала, что было важно. Ни один человек не высказал претензии, хотя почти у всех стояли слезы на глазах, потому что у каждой семьи страшная трагедия. Мало того, что они потеряли свой дом, многие потеряли своих близких. Женщина, с которой мы общались, только что потеряла мужа - военнослужащий ДНР. Их родные дома постоянно под обстрелом", - добавила омбудсмен.
Также она отметила, что на сегодня уполномоченный и сотрудники аппарата посетили более чем 100 пунктов временного размещения беженцев в 30 регионах РФ.
"Все соответствует международным стандартам", - подчеркнула Москалькова.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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