https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества - РИА Новости, 20.07.2022

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Мошенники начали массово звонить россиянам от имени сотовых операторов и предупреждать о подключении к их номеру несанкционированной переадресации, однако в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:38

2022-07-20T11:38

2022-07-20T11:38

технологии

сбербанк россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники начали массово звонить россиянам от имени сотовых операторов и предупреждать о подключении к их номеру несанкционированной переадресации, однако в ходе якобы устранения этой проблемы и происходит настройка переадресации смс-сообщений на номера злоумышленников, говорится в сообщении Сбербанка."В последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но и от имени работников телекоммуникационных компаний", - пишет банк.Так, мнимый "представитель сотового оператора" сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду. Однако после применения этой команды все смс-сообщения, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленника."Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платежные данные уже были скомпрометированы (например после "покупки" на фишинговом сайте). Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по смс предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам", - пояснили в Сбербанке.Отмечается, что эта мошенническая схема особенно опасна тем, что после реальной переадресации смс-сообщения приходят только на указанный номер. То есть сообщения не дублируются на настоящий номер абонента, в большинстве случаев он даже не получит уведомления о подключении переадресации. Это значит, что жертва узнает о том, что ее обманули, только когда заметит пропажу средств с карты."Не стоит верить на слово сообщениям о том, что вашим финансам или абонентскому номеру что-то угрожает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из смс и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники. Поэтому если вы сталкиваетесь с подобной просьбой, то однозначно имеете дело с преступником", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html

https://ria.ru/20220715/sberbank-1802877233.html

https://ria.ru/20220715/moshenniki-1802865328.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия