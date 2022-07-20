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Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки - РИА Новости, 20.07.2022
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Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки
Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки - РИА Новости, 20.07.2022
Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки
"Гостившая" на Куршской косе самка моржа умерла во время ее транспортировки в зоосад Хельсинки в Финляндии, рассказала директор Калининградского зоопарка... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:41
2022-07-20T11:59
хельсинки
финляндия
куршская коса
общество
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. "Гостившая" на Куршской косе самка моржа умерла во время ее транспортировки в зоосад Хельсинки в Финляндии, рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.Самку моржа заметили на российской части Куршской косы недалеко от литовской границы 30 июня, появление такого животного на косе произошло впервые. Позже она уплыла, и, по мнению специалистов, передвигалась к себе на родину - на Крайний Север. В соцсетях пользователи следили за её перемещением, выкладывая фото животного из разных стран. Моржиху видели в Польше и Германии. Уплыв с Куршской косы, она появилась в Латвии. В середине июля моржа заметили в Финляндии. Девятнадцатого июля она залезла в лодку к финскому рыбаку и чуть не перевернула её, утопив оборудование на 10 тысяч евро."Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости - моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки. По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам зоопарка Хельсинки, причиной смерти стало сильное истощение животного", - сообщила Соколова в своём Telegram-канале.Специалисты считают, что это возрастная самка моржа, сбившаяся с пути. Животное было сильно истощено и имело серьёзные проблемы со здоровьем.
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хельсинки, финляндия, куршская коса, общество, новости - туризм
11:41 20.07.2022 (обновлено: 11:59 20.07.2022)
 
Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки

Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при транспортировке в зоопарк Хельсинки

© Фото : Михаил ШлемовСамка моржа
Самка моржа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Михаил Шлемов
Самка моржа. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. "Гостившая" на Куршской косе самка моржа умерла во время ее транспортировки в зоосад Хельсинки в Финляндии, рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.
Самку моржа заметили на российской части Куршской косы недалеко от литовской границы 30 июня, появление такого животного на косе произошло впервые. Позже она уплыла, и, по мнению специалистов, передвигалась к себе на родину - на Крайний Север. В соцсетях пользователи следили за её перемещением, выкладывая фото животного из разных стран. Моржиху видели в Польше и Германии. Уплыв с Куршской косы, она появилась в Латвии. В середине июля моржа заметили в Финляндии. Девятнадцатого июля она залезла в лодку к финскому рыбаку и чуть не перевернула её, утопив оборудование на 10 тысяч евро.
"Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости - моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки. По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам зоопарка Хельсинки, причиной смерти стало сильное истощение животного", - сообщила Соколова в своём Telegram-канале.
Специалисты считают, что это возрастная самка моржа, сбившаяся с пути. Животное было сильно истощено и имело серьёзные проблемы со здоровьем.
Морж на Куршской косе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:31Туризм
На Куршской косе впервые заметили моржа
 
ХельсинкиФинляндияКуршская косаОбществоНовости - Туризм
 
 
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