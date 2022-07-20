https://ria.ru/20220720/morzhikha-1803659428.html

Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки

Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки - РИА Новости, 20.07.2022

Моржиха, "гостившая" на Куршской косе, умерла при перевозке в Хельсинки

"Гостившая" на Куршской косе самка моржа умерла во время ее транспортировки в зоосад Хельсинки в Финляндии, рассказала директор Калининградского зоопарка... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:41

2022-07-20T11:41

2022-07-20T11:59

хельсинки

финляндия

куршская коса

общество

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. "Гостившая" на Куршской косе самка моржа умерла во время ее транспортировки в зоосад Хельсинки в Финляндии, рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.Самку моржа заметили на российской части Куршской косы недалеко от литовской границы 30 июня, появление такого животного на косе произошло впервые. Позже она уплыла, и, по мнению специалистов, передвигалась к себе на родину - на Крайний Север. В соцсетях пользователи следили за её перемещением, выкладывая фото животного из разных стран. Моржиху видели в Польше и Германии. Уплыв с Куршской косы, она появилась в Латвии. В середине июля моржа заметили в Финляндии. Девятнадцатого июля она залезла в лодку к финскому рыбаку и чуть не перевернула её, утопив оборудование на 10 тысяч евро."Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости - моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки. По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам зоопарка Хельсинки, причиной смерти стало сильное истощение животного", - сообщила Соколова в своём Telegram-канале.Специалисты считают, что это возрастная самка моржа, сбившаяся с пути. Животное было сильно истощено и имело серьёзные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20220630/morzh-1799292109.html

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куршская коса

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Дарья Буймова

хельсинки, финляндия, куршская коса, общество, новости - туризм