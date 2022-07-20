https://ria.ru/20220720/metropoliten-1803617032.html
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 20.07.2022
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:40
2022-07-20T08:40
2022-07-20T08:40
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии от "Дубровки" до "Марьиной рощи" интервалы движения поездов были временно увеличены из-за человека на пути.
https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановили