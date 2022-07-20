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Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 20.07.2022
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Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 20.07.2022
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:40
2022-07-20T08:40
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии от "Дубровки" до "Марьиной рощи" интервалы движения поездов были временно увеличены из-за человека на пути.
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происшествия, москва, московский метрополитен
08:40 20.07.2022
 
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановили

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро восстановлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии от "Дубровки" до "Марьиной рощи" интервалы движения поездов были временно увеличены из-за человека на пути.
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:35
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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