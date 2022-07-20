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Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро - РИА Новости, 20.07.2022
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Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро - РИА Новости, 20.07.2022
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:35
2022-07-20T08:37
происшествия
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, метро, московский метрополитен
08:35 20.07.2022 (обновлено: 08:37 20.07.2022)
 
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро

На салатовой ветке столичного метро увеличили интервалы движения из-за человека на путях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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