https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро - РИА Новости, 20.07.2022
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:35
2022-07-20T08:35
2022-07-20T08:37
происшествия
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220712/metro-1802040921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, метро, московский метрополитен
08:35 20.07.2022 (обновлено: 08:37 20.07.2022)
Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро
На салатовой ветке столичного метро увеличили интервалы движения из-за человека на путях