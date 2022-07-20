https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html

Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро

Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро - РИА Новости, 20.07.2022

Человек упал на рельсы на салатовой ветке московского метро

Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:35

2022-07-20T08:35

2022-07-20T08:37

происшествия

метро

московский метрополитен

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличены из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220712/metro-1802040921.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, метро, московский метрополитен