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Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, заявили в НЛМК - РИА Новости, 20.07.2022
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Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, заявили в НЛМК
Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, заявили в НЛМК - РИА Новости, 20.07.2022
Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, заявили в НЛМК
Закрытие западных рынков, а также логистические сложности, дорогой фрахт и профицит стали на азиатском направлении делают экспорт металлургической продукции из... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:15
2022-07-20T17:10
экономика
россия
липецкая область
китай
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Закрытие западных рынков, а также логистические сложности, дорогой фрахт и профицит стали на азиатском направлении делают экспорт металлургической продукции из России практически бессмысленным, заявил основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин."Ситуация непростая. Наши коллеги активно высказывались на эту тему. На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40% экспорта. Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости", - заявил Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области."Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным", - добавил он.При этом, по его словам, на внутреннем рынке просматривается снижение активности - в основном из-за попыток предприятий реализовать выпавшие экспортные объемы внутри страны."Допустим, 10% или 15% еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40% (экспортных объемов - ред.)... Соответственно на внутреннем рынке, помимо всего прочего, цены с рентабельностью становятся минусовыми, а нам для поддержания собственного производства необходима рентабельность на уровне 15%. В противном случае мы просто не сможем поддерживать основные фонды", - пояснил Лисин.Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% - до 17,4 миллиона тонн. Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% акций НЛМК.
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экономика, россия, липецкая область, китай
16:15 20.07.2022 (обновлено: 17:10 20.07.2022)
 
Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, заявили в НЛМК

Владелец НЛМК Лисин: экспорт металлургической продукции из России стал почти бессмысленным

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабочие в цехе доменной выплавки
Рабочие в цехе доменной выплавки - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Рабочие в цехе доменной выплавки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Закрытие западных рынков, а также логистические сложности, дорогой фрахт и профицит стали на азиатском направлении делают экспорт металлургической продукции из России практически бессмысленным, заявил основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин.
"Ситуация непростая. Наши коллеги активно высказывались на эту тему. На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40% экспорта. Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости", - заявил Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.
"Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным", - добавил он.
При этом, по его словам, на внутреннем рынке просматривается снижение активности - в основном из-за попыток предприятий реализовать выпавшие экспортные объемы внутри страны.
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"Допустим, 10% или 15% еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40% (экспортных объемов - ред.)... Соответственно на внутреннем рынке, помимо всего прочего, цены с рентабельностью становятся минусовыми, а нам для поддержания собственного производства необходима рентабельность на уровне 15%. В противном случае мы просто не сможем поддерживать основные фонды", - пояснил Лисин.
Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% - до 17,4 миллиона тонн. Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% акций НЛМК.
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