https://ria.ru/20220720/metal-1803901851.html

Таможенная подкомиссия продлила квоты на экспорт лома металла

Таможенная подкомиссия продлила квоты на экспорт лома металла - РИА Новости, 20.07.2022

Таможенная подкомиссия продлила квоты на экспорт лома металла

Таможенная подкомиссия РФ одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 августа до конца 2022 года, сообщила в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:14

2022-07-20T21:14

2022-07-20T21:23

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

металл

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Таможенная подкомиссия РФ одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 августа до конца 2022 года, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития."Тарифная квота на экспорт лома и отходов черных металлов будет продлена на период с 1 августа до конца 2022 года. Объем квоты составит 1,35 миллиона тонн", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с инициативой по продлению тарифной квоты выступил Минпромторг. "Это позволит исключить риски недостатка сырья для нужд электрометаллургических предприятий, снизить влияние мировой конъюнктуры на внутреннее ценообразование. Объем квоты при этом сохраняет возможность для вывоза избытков лома за рубеж", - поясняется в релизе.В начале июля Минпромторг на официальном портале проектов нормативно-правовых актов опубликовал соответствующий проект постановления правительства. Как было указано в пояснительной записке, внутри квоты ставки вывозной таможенной пошлины составят 5%, но не менее 35 евро за тонну, вне квоты – 5%, но не менее 290 евро за тонну. При этом 70% от объема квоты предлагается распределить между участниками внешнеторговой деятельности исходя из действующих нормативов, а 30% - между поставщиками системообразующих предприятий в текущем году.В конце мая правительство РФ ввело с 1 июня по 31 июля тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Как указывали в кабмине, при экспорте металла в объеме до 540 тысяч тонн пошлина составляет 100 евро за тонну; при превышении этого показателя – 290 евро за тонну.

https://ria.ru/20211204/metally-1762063256.html

https://ria.ru/20220716/frantsiya-1802841168.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), металл