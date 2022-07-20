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Биография Грегора Менделя

Биография Грегора Менделя - РИА Новости, 20.07.2022

Биография Грегора Менделя

Австрийский естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности Грегор (Иоганн) Мендель (Johann Gregor Mendel) родился 20 июля 1822 года в Хейнцендорфе РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:15

2022-07-20T01:15

2022-07-20T01:15

справки

венский университет

чехия

брно

оломоуц

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Австрийский естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности Грегор (Иоганн) Мендель (Johann Gregor Mendel) родился 20 июля 1822 года в Хейнцендорфе в Силезии (Австро-Венгерская монархия, ныне Гинчице – часть села Вражне, Чехия) в крестьянской семье среднего достатка. Крещен 22 июля. В 1840 году окончил шесть классов гимназии в Троппау (ныне город Опава, Чехия). Из-за ухудшения материального положения семьи с 16 лет Мендель занимался репетиторством. В 1843 году окончил философские классы при университете в Ольмюце (ныне Оломоуц, Чехия).В октябре того же года Мендель поступил послушником в августинский монастырь св. Фомы в Брюнне (ныне Брно, Чехия), получив религиозное имя Грегор. Служил помощником пастора. В 1844-1848 годах проходил курс обучения в Брюннском богословском институте. В 1847 году получил сан священника. С 1849 года по 1851 год преподавал математику и языки (греческий, латинский, немецкий) в гимназии, однако в 1850 году не прошел государственный экзамен на аттестацию учителя. В 1851-1853 годах был вольнослушателем Венского университета, где изучал математику, физику, химию, зоологию, ботанику, палеонтологию. Во время учебы он заинтересовался процессом гибридизации растений (разными типами гибридных потомков и их статистическими соотношениями). С 1854 года по 1868 год преподавал физику и естественную историю в Высшей реальной школе в Брюнне. Мендель так и не получил преподавательского диплома, но ему разрешали заниматься обучением. В 1856 году он вновь попытался стать дипломированным педагогом, но не смог сдать экзамен по биологии. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря. С 1856 года он начал проводить в монастырском садике эксперименты по скрещиванию разных сортов гороха, различающихся по единичным, строго определенным признакам (например, по форме и окраске семян) и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. До 1863 года он провел опыты по гибридизации 22 сортов гороха посевного (Pisum sativum). Количественный учет всех типов полученных гибридов, а также вариационно-статистический подход позволили Менделю впервые обосновать и сформулировать закономерности свободного расхождения и комбинирования наследственных факторов, получившие в дальнейшем название законов Менделя. Главное открытие ученого – установление дискретности (несмешиваемости) наследственных факторов при скрещиваниях. В 1865 году на двух заседаниях Брюннского общества естествоиспытателей Мендель доложил результаты своей работы, но ему не было задано ни одного вопроса. В 1866 году его статья Versucheüber Pflanzenhybriden (в русском переводе – "Опыты над растительными гибридами", 1910) была опубликована в трудах этого общества, но не получила откликов. Мендель послал копию статьи Карлу Негели, известному ботанику, авторитетному специалисту по проблемам наследственности, но он усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер и посоветовал повторить опыты на других видах. Мендель пытался подтвердить обнаруженные им закономерности на других растениях (например, на ястребинке, с которой работал Негели) и на пчелах, но полученные результаты противоречили обнаруженным на горохе закономерностям. Позднее было установлено, что механизмы оплодотворения и ястребинки, и пчел имеют особенности, о которых ученому не было известно и которые он не мог учесть в своих опытах.Ученый также занимался садоводством, осуществляя прививки и скрещивания плодовых деревьев, гибридизацией мышей; вывел новый сорт фуксии. Кроме того, он исследовал метеорологические явления, вел наблюдения за солнечными пятнами, высотой почвенных вод. С 1862 года проводил ежедневные метеорологические наблюдения для Метеорологического института в Вене.В 1869 году Мендель стал вице-президентом Ассоциации естествоиспытателей в Брюнне.После избрания в 1868 году настоятелем монастыря он практически отошел от научных занятий, но до конца жизни занимался пчеловодством, вел метеорологические наблюдения.В 1883 году Мендель тяжело заболел. Он умер 6 января 1884 года в монастыре и был похоронен в гробнице августинцев на Центральном кладбище в Брно.Непонятая и забытая работа Менделя привлекла всеобщее внимание лишь в 1900 году, когда независимо друг от друга почти одновременно нидерландский ботаник Хуго Де Фриз, немецкий ботаник Карл Корренс и австрийский ученый Эрих Чермак-Зейзенегг провели собственные опыты и подтвердили результаты, полученные Менделем. Тем самым было положено начало новому направлению в биологии, названному в честь Менделя менделизмом, в результате развития которого появилась генетика. В 1936 году английский биолог Роналд Эйлмер Фишер пришел к выводу, что Мендель сначала интуитивно сформулировал свою концепцию и лишь затем спланировал серию многолетних опытов так, чтобы доказать озарившую его идею. На месте монастыря в Брно ныне создан музей Менделя. Имя Менделя носит чешская научная полярная станция на острове Джеймса Росса у берегов Антарктиды, строительство которой завершилось в 2006 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, венский университет, чехия, брно, оломоуц