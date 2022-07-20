https://ria.ru/20220720/meksika-1803608475.html

В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек

В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2022

В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек

Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:52

2022-07-20T05:52

2022-07-20T05:52

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек госпитализированы, сообщил национальный институт миграции INM.Среди 12 госпитализированных граждан Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа есть пятеро несовершеннолетних. Всем им будет предоставлена гуманитарная виза для легального пребывания в стране, уточнили в институте.Управление таможенного и пограничного контроля США за 9 месяцев текущего финансового года, который начался в октябре, выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегальных мигрантов.По данным мексиканской комиссии помощи беженцам Comar, в первом полугодии 2022 года более 58 тысяч человек запросили у властей статус беженца.

https://ria.ru/20220720/krushenie-1803601865.html

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Максим Горбачев

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