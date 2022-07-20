В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек
На севере Мексики в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек
© AP Photo / Rebecca BlackwellМексика
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек госпитализированы, сообщил национальный институт миграции INM.
"Мигранты различных национальностей пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей вчера на шоссе Гонсалес-Кадерейта в штате Нуэво-Леон. В рамках помощи пострадавшим INM покроет расходы на репатриацию тел погибших. По предварительной информации, погибли пять человек, трое из которых были иностранцами, один из них - подросток из Гондураса", - говорится в сообщении на сайте миграционной службы.
Среди 12 госпитализированных граждан Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа есть пятеро несовершеннолетних. Всем им будет предоставлена гуманитарная виза для легального пребывания в стране, уточнили в институте.
По данным мексиканской комиссии помощи беженцам Comar, в первом полугодии 2022 года более 58 тысяч человек запросили у властей статус беженца.