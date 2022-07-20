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В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2022
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В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек
В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2022
В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек
Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:52
2022-07-20T05:52
в мире
мексика
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек госпитализированы, сообщил национальный институт миграции INM.Среди 12 госпитализированных граждан Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа есть пятеро несовершеннолетних. Всем им будет предоставлена гуманитарная виза для легального пребывания в стране, уточнили в институте.Управление таможенного и пограничного контроля США за 9 месяцев текущего финансового года, который начался в октябре, выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегальных мигрантов.По данным мексиканской комиссии помощи беженцам Comar, в первом полугодии 2022 года более 58 тысяч человек запросили у властей статус беженца.
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в мире, мексика
05:52 20.07.2022
 
В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек

На севере Мексики в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек

© AP Photo / Rebecca BlackwellМексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мексика. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Пять человек, включая подростка, погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, еще 12 человек госпитализированы, сообщил национальный институт миграции INM.
"Мигранты различных национальностей пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей вчера на шоссе Гонсалес-Кадерейта в штате Нуэво-Леон. В рамках помощи пострадавшим INM покроет расходы на репатриацию тел погибших. По предварительной информации, погибли пять человек, трое из которых были иностранцами, один из них - подросток из Гондураса", - говорится в сообщении на сайте миграционной службы.
Среди 12 госпитализированных граждан Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа есть пятеро несовершеннолетних. Всем им будет предоставлена гуманитарная виза для легального пребывания в стране, уточнили в институте.
Управление таможенного и пограничного контроля США за 9 месяцев текущего финансового года, который начался в октябре, выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегальных мигрантов.
По данным мексиканской комиссии помощи беженцам Comar, в первом полугодии 2022 года более 58 тысяч человек запросили у властей статус беженца.
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